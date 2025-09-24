Αυστηρό μήνυμα σε όσους παρανομούν είτε με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση ογκωδών σε δρόμους και πεζοδρόμια, είτε με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, έστειλε σήμερα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης.

Ο κ. Αγγελούδης προανήγγειλε μηδενική ανοχή στα φαινόμενα ανομίας, τονίζοντας πως «η δημοτική αρχή δουλεύει και βήμα βήμα υλοποιεί όσα υποσχεθήκαμε προεκλογικά. Η θωράκιση του δημόσιου χώρου είναι συνεχής μάχη». Αναφέρθηκε αναλυτικά στις Κανονιστικές αποφάσεις για να μπει «τάξη» στο θέμα της Νέας Παραλίας, της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών που νοικιάζονται από ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και στις εταιρείες δικτύων και κοινής ωφέλειας που μετά τις εργασίες, αφήνουν πίσω τους μπαλώματα. Για τις τελευταίες, δε, ο κ. Αγγελούδης είπε πως η κατάσταση που αφήνουν σε δρόμους και πεζοδρόμια είναι «απαράδεκτη» και πως έρχονται πρόστιμα και απαγορεύσεις εργασιών που θα ψηφιστούν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κάμερες στον δημόσιο χώρο – Ποινικό αδίκημα τα πεταμένα ογκώδη

Ο κ. Αγγελούδης ενημέρωσε ακόμη πως η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων, που δημιουργούν εστίες ρύπανσης και εμποδίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Είπε πως η ΕΛΑΣ θα περιπολεί σε γειτονιές και θα κάνει συλλήψεις, ενώ η δημοτική αστυνομία θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της, ακόμη πιο αυξημένα. «Ξέρω ότι θα υπάρχει χρέωση, με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Εξάντλησα τα πάντα, όμως η Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου, με 1.000 σημεία εναπόθεσης ογκωδών, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή εικόνα», είπε ο κ. Αγγελούδης.

Έκανε έκκληση στους πολίτες να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του δήμου ώστε σε επικοινωνία να μαζεύονται τα ογκώδη, ενώ γνωστοποίησε πως σε πρόσφατη συνάντησή του με την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, πρότεινε την τοποθέτησή καμερών. «Ζήτησα από την κ. Αηδονά να προχωρήσει η Περιφέρεια σε διαγωνιστική διαδικασία για τοποθέτηση καμερών, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι, πέρα από τις τροχαίες παραβάσεις, θα έχει και την ευθύνη καταγραφής παραβάσεων του δημόσιου χώρου», διευκρίνισε ο δήμαρχος, προσθέτοντας πως η πρόταση έγινε αποδεκτή από την περιφερειάρχη, και αναμένει από τη δημοτική αρχή να υποδείξει σημεία της Θεσσαλονίκης που εμφανίζουν έντονη εναπόθεση ογκωδών.

Για την καθαριότητα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέφερε πως υπάρχει «νέα προσέγγιση σαρώματος», που θα εφαρμοστεί σε όλες τις γειτονιές. Έκανε λόγο για κλιμάκια που θα «αγκαλιάζουν» μια συνοικία και θα την καθαρίζουν με μηχανήματα, πλυστικά και όλο το απαραίτητο προσωπικό. «Στόχος μας, από τον επόμενο μήνα, να έχουμε μια τέτοια παρέμβαση σε κάθε γειτονιά της πόλης, ανά δέκα μέρες. Με όλο το σύνολο των μηχανημάτων και του προσωπικού, και θα φεύγουν αφού έχουν καθαρίσει και πλύνει τη γειτονιά», συμπλήρωσε ο κ. Αγγελούδης. Για την ευταξία της Νέας Παραλίας, ο δήμαρχος υπογράμμισε πως δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο πολλαπλών εκδηλώσεων στο παραλιακό μέτωπο και πως ζητήθηκε από τις υπηρεσίες αυστηροποίηση στο πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Σφραγίζονται την επόμενη εβδομάδα καταστήματα

Σαφές μήνυμα και προς τους επιχειρηματίες της πόλης, οι οποίοι δεν έχουν φροντίσει για την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας των καταστημάτων τους, έστειλε ο κ. Αγγελούδης. «Παρά τις οχλήσεις, τις πιέσεις, την Κανονιστική και τις άρσεις τραπεζοκαθισμάτων δεν έχουν προσέλθει στον δήμο να πάρουν την προβλεπόμενη εκ του νόμου άδεια για τα τραπεζοκαθίσματα. Η τελευταία τους ευκαιρία είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Από την επόμενη, με βάση τις διατάξεις του νόμου θα προχωρήσουμε σε δεκαήμερες σφραγίσεις», υπογράμμισε.

Όπως είπε ο δήμαρχος, στους 21 μήνες της δημοτικής αρχής έγιναν 139 επιχειρήσεις για άρσεις τραπεζοκαθισμάτων και περισσότερες από 1.500 καταγραφές παραβάσεων, όπου επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα για τον δημόσιο χώρου. «Η συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων εστίασης λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται», ανέφερε ο δήμαρχος, κάνοντας λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό από μεριάς κάποιων δεκάδων επιχειρηματιών.

Αναφορικά με το Καπάνι, ανακοίνωσε τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τα μέτρα θα έρθουν προς ψήφιση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αφορούν την ατελώς χορήγηση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου και των ανταποδοτικών τελών, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το 2026. Επίσης, οι νέες επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους στο Καπάνι θα απαλλάσσονται από τα ανταποδοτικά τέλη για τα πρώτα τρία χρόνια, ενώ σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται η ίδρυση Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης της παραδοσιακής αγοράς.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε και η νέα ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως ειπώθηκε, είναι πιο εύχρηστη, λειτουργική και διαδραστική, με χρηστικές πληροφορίες για κατοίκους και επισκέπτες, με στόχο να παρέχει ενημέρωση και διαρκή επικοινωνία με τους δημότες. Η συνέντευξη δόθηκε παρουσία αντιδημάρχων του δήμου Θεσσαλονίκης με τον αντιδήμαρχο Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, Οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κώστα Βασιλόπουλο να παρουσιάζει αναλυτικά τη νέα ιστοσελίδα.