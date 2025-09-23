«Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στο τροχαίο ατύχημα που είχε.

Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, επανέλαβε τη στήριξή της στον πολιτισμό, τη Δημοκρατία και το θέατρο.

Θυμίζεται ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου είχε τροχαίο ατύχημα, όταν, κινούμενη με το βουλευτικό αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο και αυτό έφυγε εκτός δρόμου, σε χωράφι επί της λεωφόρου Λαυρίου.

Περιπολικό που κινούνταν στην περιοχή σταμάτησε για να ρωτήσει τι συμβαίνει κι αν χρειάζεται βοήθεια, ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι είναι καλά και δεν χρειάζεται κάτι.

Μάλιστα, είχε ήδη καλέσει τους αστυνομικούς συνοδούς της και οδική βοήθεια, ενώ έφερε μόνο κάποιες μικρές εκδορές.