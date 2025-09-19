Το θετικό κλίμα και ο εποικοδομητικός διάλογος, με προτάσεις κυρίως για την ενίσχυση της περιφέρειας, επικράτησαν σύμφωνα με πληροφορίες στις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που πήραν τον λόγο μετά την ομιλία του πρωθυπουργού.

Όλοι, αφού συνεχάρησαν τον νεοεκλεγέντα γενικό γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο, υπογράμμισαν τη σημασία των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τις οικογένειες, τους νέους και ιδίως την ύπαιθρο, ενώ διατύπωσαν θέσεις για το δημογραφικό, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των χωριών και ζήτησαν να υπάρχει καλή συνεργασία με τους υπουργούς πάνω σε αιτήματα της κοινωνίας.

Είχε προηγηθεί η ομιλία του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος τόνισε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα πρέπει να συνεχίσει να είναι ο δίαυλος ανάμεσα στην κοινωνία και την κυβέρνηση, γιατί οι βουλευτές αφουγκράζονται τα αιτήματα των πολιτών και κάθε περιφέρειας.

«Η Ελλάδα έχει γίνει υπόδειγμα πολιτικής σταθερότητας επί Κυριάκου Μητσοτάκη και η χώρα καταγράφει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η ΝΔ, 6 χρόνια μετά, παραμένει πρώτη δύναμη απέναντι σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση». Σημείωσε μάλιστα ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργικής συμμετοχής των βουλευτών της ΝΔ: «Όταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τους βουλευτές μας είναι σημαντικό. Τα σημαντικά θέματα πρέπει να τίθενται υπεύθυνα από εμάς, με προτάσεις, αντί για τον λαϊκισμό και τις υπερβολές της αντιπολίτευσης».

Με αυτή τη θέση συμφώνησε και ο πρωθυπουργός, ο οποίος επισήμανε ότι με τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ η κυβέρνηση λαμβάνει αιτήματα της κοινωνίας και υπάρχει πάντα ο καλός κώδικας επικοινωνίας για επίλυση προβλημάτων. Τον λόγο πήρε ο βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο οποίος τόνισε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια καλύτερης συνεργασίας με τους υπουργούς, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να τηρείται η ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο βουλευτής Κεφαλληνίας Παναγής Καππάτος επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δίνουν το στίγμα της Ελλάδας που προχωρά μπροστά. Ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα και στα μέτρα που πρέπει να ενισχυθούν κατά της ερήμωσης της υπαίθρου, ενώ ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Δημήτρης Καλογερόπουλος τόνισε ότι όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι μία γροθιά, η παράταξη δίνει ελπίδα και αυτό πρέπει να φανεί ακόμα περισσότερο με το Συνέδριο.

Η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου υπογράμμισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ έχουν θετικό πρόσημο για τη μεσαία τάξη και σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης της αγοράς εργασίας μέσω τη ΔΥΠΑ στη Δυτική Μακεδονία.

Ο βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Δημήτρης Καιρίδης μίλησε για το δημογραφικό πρόβλημα, που έχει επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι πρέπει να αφεθούν πίσω γκρίνιες, καθώς οι βουλευτές πρέπει να «οργώσουν» τις εκλογικές τους περιφέρειες, και τόνισε την ανάγκη να προβάλλονται τα επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης επισήμανε τα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται και η επέκταση του Μετρό όπως και η ολοκλήρωση του flyover.

Η βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Ζωή Ράπτη τόνισε ότι πρέπει να δίνονται απαντήσεις σε όλες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα να ακούγονται τα μηνύματα των πολιτών, με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα.

Ο υφυπουργός Εργασίας και βουλευτής Νότιου Τομέα Βασίλης Σπανάκης σημείωσε ότι πρέπει να αναδεικνύονται όλα τα έργα της κυβέρνησης και να επισημαίνονται ότι αρκετές τοπικές παρεμβάσεις γίνονται με χρηματοδοτήσεις των υπουργείων.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης πρότεινε να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να αξιοποιηθούν ακίνητα που βρίσκονται σε χωριά και κωμοπόλεις για πρώτη κατοικία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ευχαρίστησε τους βουλευτές για τις τοποθετήσεις τους, τόνισε ότι οι προτάσεις τους για το δημογραφικό, την ενίσχυση της υπαίθρου μέσω και της αγοράς εργασίας λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση, που υλοποιεί τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης και τα οποία περιλαμβάνουν έργα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τόνισε επίσης ότι όλοι πρέπει να αναδεικνύουμε την πρόοδο που γίνεται σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, από την εξωτερική πολιτική μέχρι την οικονομία.