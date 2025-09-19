Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, συναντήθηκε σήμερα με κινεζική αντιπροσωπεία υπό τον Fu Kui, Αναπληρωτή Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Επιθεώρησης Πειθαρχίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και Αναπληρωτή Διευθυντή της Εθνικής Εποπτικής Επιτροπής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε γενικότερα θέματα λειτουργίας των θεσμών της Δικαιοσύνης και ενίσχυσης της διαφάνειας, με τον Fu Kui να παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες και τα βήματα που έχει υλοποιήσει η Κίνα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα θέματα αυτά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.