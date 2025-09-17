Την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Αθήνα, Λοράνς Αουέρ, υποδέχθηκε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η γαλλίδα πρέσβης εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την παράνομη μετανάστευση. Ο υπουργός ανέλυσε τους βασικούς πυλώνες του νέου νόμου, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης κα η ενίσχυση των επιστροφών.

Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, συζήτησαν συνολικά για τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση κυρίως στο ζήτημα των επιστ

Πηγή: ΑΠΕ