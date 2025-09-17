Δύο NAVTEX εξέδωσε η τουρκική υδρογραφική υπηρεσία μετά την ανακοίνωση της άσκησης ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο και στο Αιγαίο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η πρώτη NAVTEX στην πραγματικότητα είναι μια αντι-Navtex με την τουρκική πλευρά να ισχυρίζεται ότι η περιοχή διεξαγωγής της ελληνικής άσκησης εμπίπτει σε νησιά τα οποία έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και ως εκ τούτου στα χωρικά τους ύδατα δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική δραστηριότητα.

Η δεύτερη NAVTEX αφορά στη δέσμευση μιας πολύ μεγάλης περιοχής για τουρκική αεροναυτική άσκηση δίχως πυρά, στο κεντρικό Αιγαίο, σε μια περιοχή που εκτείνεται από τα ανατολικά της Άνδρου και της Τήνου μέχρι τα βορειοδυτικά της Σάμου.

Σε απάντηση, η Ελλάδα εξέδωσε αντι-Navtex για το «Πίρι Ρέις» και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία του πλοίου, όπως ενημέρωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9), η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.