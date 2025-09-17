Νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης εξέδωσε η τουρκική πλευρά σήμερα, Τετάρτη, με αναθεωρητικές αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης και σε αποστρατικοποιημένα νησιά, μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο. Η Άγκυρα λέει πως στις ακτογραμμές των νησιών αυτών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ασκήσεις. Παράλληλα, η Άγκυρα ανακοίνωσε με νέα NAVTEX πως στο Αιγαίο θα πραγματοποιηθεί αεροναυτική άσκηση χωρίς πυροβολισμούς, που ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει για 25 ώρες.

Η Άγκυρα, αφού τάραξε ήδη τα νερά με την απόφαση για την ενεργοποίηση του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» για έρευνες στο Αιγαίο, εξακολουθεί να προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες, καθώς τώρα, με τη νέα NAVTEX, επαναφέρει τις αιτιάσεις της για «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών του Αιγαίου, σύμφωνα με το OPEN.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με τη NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελλόριζο.

Παρακολουθεί στενά τις τουρκικές κινήσεις η Αθήνα

Σημειώνεται πως η Άγκυρα είχε εκδώσει NAVTEX ξανά πριν από μερικές ημέρες, στις 15 Σεπτεμβρίου, με την οποία ενημέρωνε για την ενεργοποίηση του ωκεανογραφικού σκάφους για επιστημονικές έρευνες. Η Αθήνα είχε απαντήσει τότε με αντι-NAVTEX, καταγγέλλοντας παραβίαση αρμοδιοτήτων και αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Παράλληλα, σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για τα κυριαρχικά δικαιώματα, λέγοντας πως η πορεία του σκάφους «Πίρι Ρέις» είναι υπό στενή παρακολούθηση και πως η χώρα παραμένει σε ετοιμότητα και «σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού ενώ, την ίδια ώρα, διατάχθηκε αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας που απλώνεται από τον Έβρο μέχρι τη Μεγίστη.

Με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ταχείας αντίδρασης, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από ξηρά, θάλασσα και αέρα, στο πλαίσιο δοκιμής των σχεδίων άμεσης αντίδρασης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνεδρίαση -υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη- του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), δήλωσε για το τουρκικό σκάφος «Πίρι Ρέις» ότι δεν απασχόλησε τη συνεδρίαση και πως δεν έχει καμία σχέση η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων.