«Ο πρωθυπουργός ο ίδιος έχει μιλήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα κομμάτι του βαθέως κράτους που δεν τα έχουμε καταφέρει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι μετά από όσα ήρθαν στο φως η κυβέρνηση κινήθηκε με αποφασιστικότητα», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», είπε πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινήθηκε αμέσως και προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της πολιτεύτριας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν πολυτελή οχήματα, 11 ακίνητα και 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

«Εάν θέλει η αντιπολίτευση να κάνει πραγματικά τη δουλειά της, ας ξεκινήσουν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν να παραδεχτούν τις ευθύνες τους και μετά να κάνουν κριτική. Γίνεται εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για να διερευνηθούν τα πάντα», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Δεν χρημάτισε ο κ. Μυλωνάκης το αρμόδιο υπουργείο, ούτε η έρευνα αφορά τον κ. Μυλωνάκη στο τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλη η δημόσια συζήτηση να στραφεί στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Η ΝΔ δεν θέλει να κρύψει κάτι. Θα γίνουν δημόσια οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και εκεί ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία».

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε δύο βασικούς τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών και ξεκαθάρισε ποιον από τους δύο επιλέγει να ακολουθήσει η κυβέρνηση.

«Είναι η μείωση του ΦΠΑ, με την προσδοκία ότι θα πέσουν οι τιμές των τροφίμων, αγαθών και υπηρεσιών, αλλά εξαρτάσαι από τρίτους και τέταρτους προκειμένου να φτάσει στον καταναλωτή. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος, μειώνονται οι άμεσοι φόροι και έχεις παραπάνω λεφτά στην τσέπη σου».

«Ανάμεσα στο να δώσουμε στον φορολογούμενο παραπάνω εισόδημα με μείωση φόρων ή να του δώσουμε παραπάνω εισόδημα μέσω τρίτων και τέταρτων, προτιμούμε αυτό το ποσό να το πάρει κατευθείαν στην τσέπη του».

«Δεν έχει κανένα νόημα να ωραιοποιούμε καταστάσεις ή να τα παρουσιάζουμε όλα μαύρα. Υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια; Προφανώς υπάρχει. Είναι πρόβλημα διευρωπαϊκό; Ναι. Ήρθε ως αποτέλεσμα της κρίσης του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης με διαταραχές που δημιουργήθηκαν στην προσφορά και τη ζήτηση διεθνώς», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Έχουμε μείνει άραγε απαθής σε αυτό το πρόβλημα; Καθόλου. Δεν είναι μόνο οι έλεγχοι και τα πρόστιμα και οι “καμπάνες” που έχουν πέσει, που είναι τα πιο αυστηρά μέτρα που υπήρξαν ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, είναι μια σειρά από επιδόματα που έχουν δοθεί και πριν τις εκλογές του 2023 και μετά τις εκλογές, είναι οι αυξήσεις των μισθών, στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας και είναι επίσης και μέτρα που έχουμε πάρει τελευταία».

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: φέτος έχουμε παρέμβαση των λιμενικών τελών έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και να πέσουν. (…) Είχαμε την πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τιμές του ρεύματος και παράλληλα την προσπάθεια για τη διάδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αποδίδει. Τα μέτρα της ΔΕΘ είναι και αυτά μία απάντηση στην ακρίβεια».

«Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ, είναι στα 880 και έχουμε δεσμευτεί ότι θα πάμε στα 950 ευρώ», είπε.

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Δεν είμαι διατεθειμένος να ισχυριστώ ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένα παραδεισένιο τοπίο, καθόλου. Γνωρίζω ότι υπάρχουν οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά, αλίμονο! Εδώ είμαστε, μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένος να δεχτώ στο όνομα όποιου αντιπολιτευτικού λόγου ότι η Ελλάδα δήθεν έχει γίνει Αφρική και ότι πάμε με την όπισθεν».