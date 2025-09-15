«Για πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα, αλλά καθόλου ουσία» κατηγορούν τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κυβερνητικές πηγές.

Όπως ανέφεραν συγκεκριμένα: «ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: «Πόσο κοστίζουν οι «πλουσιοπάροχες» προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;».

Όσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις.

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «αναξιόπιστη» και «αγκαλιά με τα ψέματα», σημειώνοντας τον πανικό της μετά την ομιλία Ανδρουλάκη και τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για το κράτος.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήριζε την κυβέρνηση «αναξιόπιστη» επιτιθέμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλώνοντας πως παρουσιάζει αντικρουόμενες θέσεις».