Για ημέρα δικαίωσης κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ανακοίνωση της ενοχής των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Γράφει στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση @syriza_gr και ο @atsipras προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές.

Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως “ήρωες”. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές».