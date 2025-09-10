Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατώντας μια μπάλα μπάσκετ και υπό τους ήχους του «Eye of the tiger» αναφέρθηκε τόσο στη σπουδαία πρόκριση της εθνικής ομάδας μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη φιλοξενία του Final 4 της Euroleague στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η διεξαγωγή του Final 4 στην Ελλάδα είναι μια δικαίωση της κυβέρνησης, και ευχήθηκε να βρεθούν εκεί και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, με την ελπίδα μάλιστα για έναν ελληνικό τελικό.

«Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ!

Μετά από 19 χρόνια το Final 4 επιστρέφει στην Αθήνα. Στο ΟΑΚΑ. Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final 4 και γιατί όχι και στον τελικό.»