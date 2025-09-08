Στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία αναφέρονται για μια ακόμη φορά τα τουρκικά ΜΜΕ εστιάζοντας στη στάση της χώρας μας όσον αφορά τη συμμετοχή των γειτόνων στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε χθες, Κυριακή 7/9 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επεσήμανε ότι η Αθήνα θα αντιταχθεί στη συμμετοχή της στο SAFE εάν δεν άρει η Άγκυρα το casus belli.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, η εφημερίδα Hurriyet υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότιQ «Όσο η απόφαση περί casus belli παραμένει σε ισχύ, η Ελλάδα θα εμποδίζει την Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι δικαίωμά μας».

Η τουρκική εφημερίδα παράλληλα αναφέρει ότι απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και δήλωσε: «Το σχέδιο της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι ασκεί την κυριαρχία της με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν».

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παράλληλα γράφουν πως ο Έλληνας πρωθυπουργός «δήλωσε πως τα θαλάσσια πάρκα είναι ένδειξη της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας».

Ακόμη σημειώνει ότι αξιολογώντας την πορεία των σχέσεων με την Άγκυρα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι επιθυμούν «ήρεμα νερά» στις σχέσεις, αλλά ότι αυτό θα είναι υπό όρους. «Θέλουμε ήρεμα νερά. Αλλά αυτό πρέπει να επιτευχθεί με βάση τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση, χωρίς να διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία».