«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας».
Profoundly saddened by the tragic loss of life caused by the Gloria funicular derailment in Lisbon— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 4, 2025
We extend our most sincere condolences to the families of the victims and their loved ones
At this time of sorrow, 🇬🇷 stands in solidarity with the people and Government of 🇵🇹 pic.twitter.com/aDBqyEhzcs