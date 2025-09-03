Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε την Τετάρτη τα νοσοκομεία Κομοτηνής, Ξάνθης και Καβάλας, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τον βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη, επισκέφτηκε αρχικά το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής “Σισμανόγλειο”, όπου τον υποδέχτηκε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ελένη Ροφαέλα και ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης. Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εστιάζοντας στην επόμενη μέρα του νοσοκομείου, καθώς σε περίπου ένα χρόνο θα μεταφερθεί στο νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο Κομοτηνής πραγματοποιούνται έργα ανακαίνισης και αναδιαμόρφωσης χώρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Κομοτηνής το 2019 διαμορφώθηκε στα 7,6 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 στα 11,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55%.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης επισκέφτηκε το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το οποίο θα αντικαταστήσει το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής “Σισμανόγλειο”. Η κατασκευή του νέου νοσοκομείου έχει ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου δημόσιου νοσοκομείου για τους κατοίκους του Νομού Ροδόπης στη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Σαπών στο οποίο εκτελούνται εργασίες επέκτασης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ καθώς και προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 34.462,60 ευρώ.

Επόμενος σταθμός στην περιοδεία του Υπουργού ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου τον υποδέχθηκε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ζωή Κοσμίδου.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τον βουλευτή Ξάνθης Σπύρο Τσιλιγγίρη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης εκτελούνται έργα επέκτασης των ΤΕΠ, ενεργειακής αναβάθμισης ενώ ταυτόχρονα εξοπλίζεται με καινούριο υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. ⁠Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Ξάνθης το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 στα 13,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,5%.

Τελευταίος σταθμός της δεύτερης μέρας περιοδείας του Υπουργού Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν η Καβάλα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αχιλλέας Γερόπουλος. Ο κ. Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Καβάλας Νίκο Παναγιωτόπουλο, Ιωάννη Πασχαλίδη, Αγγελική Δελληκάρη και Μακάριο Λαζαρίδη επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το υπό κατασκευή Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Συνολικά στο Νοσοκομείο πραγματοποιούνται έργα αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού ενώ έχει προγραμματιστεί η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου το 2019 διαμορφώθηκε στα 21,4 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 στα 23,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68%.

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων του “ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΥ” Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, στην Καβάλα, όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Στέφανο.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η σημερινή δεύτερη μέρα της περιοδείας μου στη Βόρεια Ελλάδα πήγε εξαιρετικά καλά. Επισκεφτήκαμε το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου είχα μια πολύ ζεστή και θερμή υποδοχή από τους εργαζόμενους. Μιλήσαμε για ένα νοσοκομείο που έχουμε ενισχύσει σημαντικά και πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μιλήσαμε κυρίως για τη μετάβαση στη νέα εποχή του χρόνου με τη μεταφορά στο νέο νοσοκομείο Κομοτηνής, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στη συνέχεια πήγαμε στο κέντρο υγείας Σαπών όπου το ανακατασκευάζουμε εξ’ ολοκλήρου και σε λίγους μήνες θα το παραδώσουμε καινούριο στην τοπική κοινωνία. Είχε να επισκευαστεί από το 1988.

Κατόπιν πήγαμε στο εργοτάξιο του νοσοκομείου Κομοτηνής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου παρακολουθήσαμε την πρόοδο των εργασιών, όπου είναι όλα εντός χρονοδιαγράμματος. Στη συνέχεια πήγαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, στο οποίο επίσης ξεκινάει αύριο η ανακατασκευή των νέων ΤΕΠ ένα πολύ μεγάλο έργο, γιατί κάνουμε ανακαίνιση και επέκταση των παλαιών ΤΕΠ και είμαστε σε συνομιλία με το προσωπικό του Νοσοκομείου Ξάνθης. Και τελος πήγαμε στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου είχαμε μία πολύωρη συζήτηση με το Σωματείο Εργαζομένων, τη διοίκηση και τους τοπικούς Βουλευτές. Εκεί πέρα στείλαμε 37 επιπλέον νοσηλευτές και δεχθήκαμε τις ευχαριστίες του Σωματείου. Επίσης δρομολογήσαμε τις διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού για τη λειτουργία μηχανημάτων, όπως το μηχάνημα λιθοτριψίας και ο αγγειογράφος, που έχουν αγοραστεί αλλά δεν λειτουργούν εδώ και αρκετό διάστημα λόγω έλλειψης προσωπικού. Και δώσαμε ραντεβού για τις αρχές του έτους, όπου θα κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ που τώρα κατασκευάζονται και θα αλλάξουν πλέον όλη την εικόνα του νοσοκομείου».

Αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας θα συνεχίσει την περιοδεία του στη Δράμα, στις Σέρρες και στο Κιλκίς.