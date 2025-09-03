Αρκετοί είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα βρεθούν στο συνέδριο του Economist, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει ομιλία για την οικονομία μια ημέρα πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάσει την 89η ΔΕΘ με τις εξαγγελίες του για το πακέτο 1,5 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος δεν θα βρεθεί στο συνέδριο, επικαλούμενος πρόγραμμα περιοδειών. Τον πρόεδρο θα εκπροσωπήσει στην εκδήλωση ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης.

Το «παρών» σύμφωνα με το MEGA και το Live News αναμένεται να δώσουν ακόμα η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Άγγελος Τόλκας και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

Η Όλγα Γεροβασίλη που πολλοί θα περίμεναν να βρεθεί στο κοινό της ομιλίας Τσίπρα, έχει έναν γάμο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έξω από το Βελλίδειο, όπου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να συγκεντρωθούν και οπαδοί του Αλέξη Τσίπρα.