«Αυτά τα υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη που υποδεχόμαστε σήμερα σημαίνουν πολλά περισσότερα από μια πρωτοβουλία αναβάθμισης του στόλου του λιμενικού» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος χαιρέτισε σε εκδήλωση για την παραλαβή των πέντε ταχύπλοων περιπολικών από το Λιμενικό Σώμα.

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Όχι μόνο γιατί αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης των πλωτών μέσων του λιμενικού σώματος όσο γιατί σηματοδοτούν τη διαρκή μας δέσμευση να διατηρούμε τα ελληνικά νερά ασφαλή απλώνοντας τη νομιμότητα σε όλη την έκτασή τους».

Ο ίδιος συνέχισε: «Με δεδομένη τη μεγάλη μεταναστευτική πρόκληση, εκτός από αντιβαλιστική προστασία, τηλεχειριζόμενο οπλισμό, είναι εξοπλισμένα και για ανθρωπιστικές κρίσεις».

«Κλειστά τα αυτιά στην κριτική κάποιων από την άνεση του σαλονιού τους»

Για ανεύθυνες κατηγορίες για όσους παλεύουν στα κύματα μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο προσωπικό του Λιμενικού. «Θα πρότεινα να κρατάμε κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική κάποιων από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς που παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση το εθνόσημο που υπερήφανα φορούν.

Η δική σας δράση έρχεται να επιβεβαιώσει το αντίθετο. Δηλώνοντας ότι η υδάτινη ελληνική επικράτεια ταυτίζεται με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Δυνατό λιμενικό σημαίνει και δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαικό οικοδόμημα. Φέτος καταγράφεται σημαντική μείωση στις παράνομες αφίξεις παρά τις πιέσεις στα σύνορά μας. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου έφτασαν στην Κρήτη σχεδόν όσοι καταγράφηκαν σε μια ημέρα του Ιουλίου.

Τα νέα περιπολικά σκάφη θα ενισχύσουν τις δυνατότητές μας να διατηρούν τις ροές σε λογικά επίπεδα. Εύχομαι στα επόμενα μεγάλα προγράμματα του λιμενικού σώματος και του πολεμικού ναυτικού θα υπάρχει μια πιο ενεργή συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων, που ξανααπέκτησαν ζωή χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης».