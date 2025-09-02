Σχέδιο εκτεταμένων αναβαθμίσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τις αστικές μετακινήσεις παρουσίασε ο υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι προτάσεις εστιάζουν στην ασφάλεια, την τεχνολογική εξέλιξη και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΟΣΕ και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ασφαλείας, ενώ τόνισε ότι η λειτουργία του μετρό θα επεκταθεί σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση «έξυπνων» καμερών σε κεντρικούς δρόμους για την παρακολούθηση παραβάσεων.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η νέα εταιρεία διαθέτει «το πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο στο Δημόσιο» και ότι ήδη 250 Έλληνες επαγγελματίες που εργάζονται σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν, φέρνοντας μαζί τους τεχνογνωσία και νέα νοοτροπία.

Σύστημα αυτόματης πέδησης και εντοπισμού

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες, με επιτυχημένες δοκιμές σε όλους τους τύπους μηχανών του στόλου. Σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, ώστε το σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αποτρέποντας παραβιάσεις σημάτων και συγκρούσεις.

Ταυτόχρονα, εγκαταστάθηκε σύστημα ακριβούς εντοπισμού σε όλο το δίκτυο, με ακρίβεια κάτω των 5 εκατοστών, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία των δρομολογίων.

Αξιολόγηση προσωπικού και ψυχομετρικά τεστ

Στον νέο οργανισμό αίρεται η μονιμότητα, κάτι που τον καθιστά πρωτοπόρο στον δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι θα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο, ενώ προβλέπονται αυστηρές ποινές και απολύσεις σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων. Παράλληλα, θα καθιερωθούν ψυχομετρικά τεστ για όσους κατέχουν θέσεις με ευθύνη ασφάλειας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ.

24ωρο μετρό και ενισχυμένα δρομολόγια

Από τις 13 Σεπτεμβρίου το μετρό θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο, συνοδευόμενο από αυξημένα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση της νεολαίας κατά τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, εντείνονται οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με νέα «μπλόκα» και αυστηρότερες ποινές σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Ψηφιακές κάμερες στους δρόμους

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα εγκατασταθούν σταδιακά νέες κάμερες σε κεντρικούς οδικούς άξονες, καταγράφοντας παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ή χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι. Οι κλήσεις θα εκδίδονται ψηφιακά και θα αποστέλλονται στους πολίτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr, διευκολύνοντας τη διαδικασία και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.