Για δεκάδες υβριστικά συνθήματα και απειλητικά γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών στους δρόμους της Αθήνας κάνει λόγο επιστολή της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η υπουργός Τουρισμού απαιτεί από τον Δήμο της Αθήνας να καθαρίσει τους δρόμους της πρωτεύουσας από τα «υβριστικά συνθήματα» ενώ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την «αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας».

Η επιστολή αναφέρει ακόμα πως η εικόνα της πρωτεύουσας θα πρέπει να αντανακλά τις αξίες της φιλοξενίας και του σεβασμού, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα αντισημιτισμού.

«Καλοδεχούμενες κι άλλες επιθέσεις τώρα που γυρίζει»

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το υπουργείο Τουρισμού «θυμήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση τα γκράφιτι» και εντάσσει τη συγκεκριμένη επιστολή στην αντιπαράθεση με τα τρία υπουργεία για την Βασιλίσσης Όλγας.

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας».

Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που “γυρίζει”.

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».