Οργισμένη ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη Βουλή, κατά τη διάρκεια απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένης Καραγεωργοπούλου, και τις καταγγελίες για περιστατικά επικινδυνότητας των υποδομών στα νοσοκομεία της χώρας.

Ο κ. Γεωργιάδης ξέσπασε κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για το θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη με αφορμή το πόρισμα που διαψεύδει τις υποθέσεις περί εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Εκπροσωπείτε ένα κόμμα που υιοθέτησε επί μήνες τις θεωρίες περί ξυλολίου (…) Πάνω σε αυτό έστησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εσείς κ. συνάδελφε μια πολιτική καριέρα. Και τώρα που βγήκε το επίσημο πόρισμα και αποδείχτηκε πως ήταν παραμύθια της Χαλιμάς δεν είπατε μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό για τα ψέματα που λέγατε τόσο καιρό και θα πεις σε μένα για εργαλειοποίηση; Γιατί στη Σάμο υπήρξε μαγνητικός τομογράφος πριν γίνω εγώ υπουργός Υγείας και χάλασε τώρα; Αντιθέτως, επί δικής μου θητείας στο Ταμείο Ανάκαμψης μπήκε και αξονικός και μαγνητικός τομογράφος στο ΕΣΠΑ. Σαράντα χρόνια η Σάμος δεν είχε τίποτα από τα δύο, θα τα αποκτήσει τώρα και βρίζετε εμένα», είπε σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Θέλετε να ανακυκλώσετε στη Βουλή, όπως κάνατε και με το ξυλόλιο τα παραμύθια περί τραπεζομάντηλου. Τέτοιοι είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμιά ψήφο! Δεν ντρέπεστε! Εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγατε συνέχεια για ξυλόλιο και μια συγγνώμη δεν είπατε! Για τα ψέματά σας πάνω στους νεκρούς! Και δεν βγήκατε να πείτε μια συγγνώμη! Που τρελάνατε τον κόσμο με τα ψέματά σας! Μες στη Βουλή, όλη μέρα λέγατε αυτά!

Την ώρα που χτίζουμε το ΕΣΥ και κάθε μέρα κάνουμε εγκαίνια σε μια κλινική που ανακαινίζουμε έχετε το θράσος να μου κάνετε ερώτηση για μια ψεύτικη φωτογραφία που ανάρτησε μια υπάλληλος από κάτι έργα. Για να καταλάβετε τι πολιτικό πράγμα είστε! Ειδικά εσείς! Και εσείς προσωπικά όχι ως κόμμα, που κάνατε αυτή την προπαγάνδα πάνω σε πτώματα! Με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που κατέρρευσαν και δεν έχετε την ευγένεια, τη μεγαλοψυχία να πείτε “κάναμε λάθος, παρασυρθήκαμε, αλλά έρχεστε εδώ ακόμα με ύφος τιμητή ενώ γίνατε ρεζίλι των σκυλιών».

Άδωνις: Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο. pic.twitter.com/gIYtRICLpE — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) August 29, 2025

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πολύ υπερήφανος για το νοσοκομείο Γεννηματά, διότι επί θητείας του γίνονται ταυτόχρονα η ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής, η ανακαίνιση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, η αναβάθμιση όλου του κλιματισμού, η ανακαίνιση της αγγειοχειρουργικής κλινικής, η αναβάθμιση του computer room, με το συνολικό κόστος ανακαίνισης, μόνο στο νοσοκομείο Γεννηματά, να ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.