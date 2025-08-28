Αντιπροσωπεία δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων του δικτύου Eurocities, επισκέφθηκε τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τη σύλληψή του. Ανάμεσά τους ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας όπου εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον προφυλακισμένο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Αθηναίων, δήλωσε «Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου».

«Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της Δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους» πρόσθεσε.

Με ανάρτηση του στο X, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» προς τους Ευρωπαίους δημάρχους, τονίζοντας ότι «η αλληλεγγύη τους ενισχύει τον αγώνα για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας».

Πηγή: ΑΠΕ