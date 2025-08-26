Συναντήσεις με σημαντικούς εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς της χώρας, πραγματοποίησε σήμερα, δεύτερη ημέρα της επίσκεψης της στη Νότια Κορέα, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από την πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ‘Αντζελα Βαρελά.

Η κυρία Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τους αντιπροέδρους της Korean Air, Kwangho Ko και Seunghyeok Lee καθώς και με τον γενικό διευθυντή Hoon Jun. Ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Hanjin Tour, Janghoon Lee και τον αντιπρόεδρο, Minsoo Kim και αμέσως μετά, με το διευθυντή της LotteTour για την Ευρώπη και την Αμερική, Byung-in Lim.

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε το γεγονός ότι η Κορέα αποτελεί επίλεκτη αγορά-στόχο για την Ελλάδα. Παρουσίασε στους συνομιλητές της την εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού σε συνδυασμό με τα επίπεδα τουριστικών εισπράξεων, καθώς και την στρατηγική ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού με όρους βιωσιμότητας που καλύπτουν πλήρως την τουριστική ζήτηση της Κορέας.

Τόνισε ότι οι συνθήκες τώρα, είναι ώριμες για την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών, με προϋπόθεση την απευθείας αεροπορική σύνδεση, δεδομένου ότι η χώρα μας, εκτός από τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει στις επισκέπτες της, αποτελεί ιδανική πύλη για τις αγορές της Ευρώπης.

Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι των σημαντικών αυτών επιχειρήσεων, υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι απευθύνονται σε υψηλού προφίλ επισκέπτες με ποιοτικά τουριστικά πακέτα, διάρκειας 10 ημερών και σε συνεργασία με την Korean Air μέσω εποχικών τουριστικών πτήσεων.

Τόσο οι εκπρόσωποι της Korean Air, όσο και οι τουριστικοί οργανισμοί με τους οποίους συναντήθηκαν η υπουργός Τουρισμού και η πρόεδρος του ΕΟΤ, συγκλίνουν στην ανάγκη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Σεούλ-Αθήνας. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της Korean Air δήλωσαν ότι πλέον στρέφουν περισσότερο το βλέμμα τους στην αγορά της Ευρώπης και θα εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπουργός Τουρισμού, διαβεβαίωσε τους συνομιλητές της ότι το υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, θα συμβάλουν με στοχευμένες δράσεις στην ενίσχυση της ζήτησης από την Κορέα σε ελληνικούς προορισμούς, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ