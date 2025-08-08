Ο υπουργός υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ για τους μετανάστες και έκανε λόγο για 2.000 ευρώ που θα δίνονται σαν μπόνους μαζί με πληρωμένο εισιτήριο για αυτούς οι οποίοι θα επιθυμούν οικειοθελώς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ο υπουργός είπε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι μετανάστες θα φυλακίζονται από 2 έως 5 έτη. Μάλιστα πρόσθεσε ότι τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα βγεί νέο νομοσχέδιο στο οποίο θα αναφέρεται το βασικό, κεντρικό κσι μόνιμο πλαίσιο της αποτροπής συμπληρώνοντας:

«Πρέπει γι αυτόν που τέλος πάντων βλέπεις ότι έχει μία πορεία να πάρει άσυλο να τρέξουν όλα τα προγράμματα που θα τον στηρίξουν, γιατί τυγχάνει διεθνούς προστασίας.

Αυτός που βλέπεις ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ και το αίτημά του θα απορριφθεί πρέπει να ξέρει οτι θα μείνει σε παράνομη διαμονή και δεν θα μπορέσει να νομιμοποιηθεί στη χώρα και θα έχει ποινικές κυρώσεις πλέον. Θα κινδυνεύει να παει στη φυλακή (2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή και χωρίς πληρωμή) και επομένως πρέπει να τον προετοιμάσουμε και του δώσουμε τη δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης. Είναι το νέο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε τέλη Αυγούστου.

«Έχουν αλλάξει πλέον οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή οι επιστροφές γίνονται με δύο τρόπους:

Ο πρώτος τρόπος που είναι και ο πιο επιτυχής είναι οι λεγόμενες οικειοθελείς επιστροφές. Δηλαδή, κάποιος που θα δηλώσει οικειοθελώς ότι επιστρέφει, αίρονται όλες οι συνέπειες.Και ο δεύτερος είναι ότι πληρώνεται το εισιτήριό του και υπάρχει και μια οικονομική βοήθεια η οποία μπορεί να ανέρχεται έως και 2.000 ευρώ .Άρα, πληρώνουμε και το εισιτήριο και 2.000€».

Και τόνισε «Αυτή η ηλεκτρονική επιτήρηση λοιπόν, θα γίνεται με το «βραχιολάκι», (όπως γίνεται στους κρατούμενους), για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλό τους»

Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τα κλεμμένα που θα εισπράξει η πολιτεία από τις παράνομες επιδοτήσεις, θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες – Το πρόστιμο θα το πληρώσουμε όλοι εμείς, οι Έλληνες φορολογούμενοι»

Ο κ. Πλεύρης είπε χαρακτηριστικά «Το τι ακριβώς θα γίνει δεν το ξέρω αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και χρήματα που θα επιστραφούν σε αυτούς που τα έδωσαν και δεν έπρεπε να τα δώσουν. Άρα, είναι τα ευρωπαϊκά ταμεία (…). Πρέπει λοιπόν, να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στο σύνολό τους, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος, αλλά η υποχρέωση της επιστροφής χρημάτων ή των προστίμων είναι στο κράτος, άρα, στο φορολογούμενο. Συνεπώς τι πρέπει να κάνουμε; Να πάρουμε αυτά τα χρήματα πίσω για να μην υπάρχει επιβάρυνση των φορολογουμένων».