Με λόγια συγκίνησης και συμπαράστασης, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε τη θλίψη της για την τραγική απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους», ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο πανελλήνιο και στον πολιτικό κόσμο.