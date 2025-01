Λέξη λέξη μελετούν στην κυβέρνηση την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ που είχε τη μορφή προγραμματικών δηλώσεων και αλλάζει πλήρως τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Αποκρυπτογραφώντας τα όσα είπε ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν ανησυχούν, αλλά παράλληλα δεν επαναπαύονται κιόλας.

Η Τουρκία έχει πάψει εδώ και πολλά χρόνια να είναι βασικός συνομιλητής των ΗΠΑ και παράλληλα η Κύπρος μέσα από τις στρατηγικές και αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει με την Ουάσιγκτον με την ένταξή της στα εξοπλιστικά να έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ, έχει ενδυναμώσει τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Αθήνα εκτιμούν ακόμα ότι ήταν σωστή η κίνηση της χώρας μας να κρατήσει ισορροπίες στο μεσανατολικό και επίσης διατήρησε τις πολύ καλές σχέσεις με μια πολύ μετρήσιμη δύναμη στην περιοχή που είναι το Ισραήλ.

Στη σημειολογία των γεγονότων θεωρείται πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παρά τις πολύ καλές σχέσεις που διατείνεται ότι έχει η Άγκυρα με την νέα αμερικανική διοίκηση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν προσκεκλημένος στην ορκωμοσία.

Αυτό που ανησυχεί την κυβέρνηση είναι ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με την ΕΕ μπαίνουν σε μια νέα εποχή και είναι πιο παγωμένες από ποτέ καθώς κανένα πρόσωπο από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών δεν έλαβε πρόσκληση για την Ουάσιγκτον ενώ το ορατό ενδεχόμενο της επιβολής δασμών από τον Τραμπ στο εμπόριο και την ενέργεια θα επηρεάσει αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ακόμα και η απόφαση των ΗΠΑ επί Τραμπ να αποχωρήσουν από τη συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν επίσης πιο επίκαιρη από ποτέ την επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου για την άμυνα.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει και να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Η άμυνα, η οποία αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για όλους μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις αυξημένες αμυντικές μας δαπάνες μόνο από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ίσως χρειαστούμε ένα μικρό -σε σύγκριση με το Ταμείο Ανάκαμψης- ευρωπαϊκό ταμείο, εστιασμένο στην Άμυνα, το οποίο θα χρηματοδοτείται από κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός.

Και μπορεί οι περισσότεροι ευρωπαίοι ηγέτες – συμπαθούντες τον Τραμπ και μη – να θεωρούν ότι κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά όσον αφορά στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ αλλά στα θετικά συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένας από τους μακροβιότερους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εικόνα του τρόπου με τον οποίο κυβερνά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και ήταν χθες από τους πρώτους ηγέτες που με ανάρτησή του στα social media ευχήθηκε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τα νέα του καθήκοντα.

Heartfelt congratulations to @realDonaldTrump on being sworn in as the 47th President of the United States. Greece is committed to our strong strategic partnership and looks forward to working with your administration to advance security, stability, and shared prosperity.