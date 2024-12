«Η επίσημη κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, η οποία αναφέρεται συνήθως ως Jefferson House, χρησιμεύει τόσο ως κατοικία του πρέσβη όσο και ως χώρος διπλωματικών εκδηλώσεων», γράφει σε δημοσίευμά της η New York Post. Και σύντομα θα είναι το σπίτι της πρώην παρουσιάστριας του Fox News, εισαγγελέως και συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφού ο εκλεγμένος πρόεδρος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είναι η επιλογή του για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Αν και οι λεπτομερείς δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι περιορισμένες λόγω της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ορισμένες πτυχές είναι γνωστές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

«Η κατοικία βρίσκεται στην εύπορη συνοικία Κολωνάκι της Αθήνας, μια περιοχή γνωστή για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της και την εγγύτητα σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους.

Το ίδιο το κτίριο αντικατοπτρίζει παραδοσιακά ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία μαζί με την αισθητική του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, εναρμονιζόμενο με τη γειτονιά που το περιβάλλει. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει κίονες και συμμετρικές προσόψεις, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της ιστορικής αισθητικής της περιοχής.

Στο εσωτερικό, η κατοικία έχει σχεδιαστεί για να περιλαμβάνει τόσο ιδιωτικούς χώρους όσο και χώρους για επίσημες λειτουργίες. Περιλαμβάνει επίσημες αίθουσες υποδοχής, τραπεζαρία και χώρους συνεδριάσεων, όλα επιπλωμένα, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν την αμερικανική κουλτούρα με σεβασμό προς τις ελληνικές καλλιτεχνικές παραδόσεις.

