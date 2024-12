Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε περήφανος για την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία ορίστηκε από τον ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μπορεί τα δημοσιεύματα για τον χωρισμό τους να δίνουν και να παίρνουν, ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει επίσημα ότι οι δύο τους έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στις ζωές τους. Παρά τη παραφιλολογία που υπάρχει από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο ορισμός της Κίμπερλι ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο γιος του νέου προέδρου της Αμερικής, έσπευσε να συγχαρεί την Κίμπερλι, λέγοντας πως «είναι περήφανος για εκείνη» και πως θα είναι «μια καταπληκτικής ηγέτης».

«Είμαι τόσο περήφανος για την Κίμπερλι. Αγαπάει την Αμερική και πάντα ήθελε να υπηρετήσει τη χώρα ως πρέσβειρα. Θα είναι μια καταπληκτική ηγέτης για την America First», έγραψε σε ανάρτησή του.

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx