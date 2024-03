«Η Ελλάδα, ως μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο και χώρα με το μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό ναυτικών στην ΕΕ, αναλογικά με τον πληθυσμό της, θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο της ναυτιλιακής βιομηχανίας» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, στην παρέμβασή του στη «Διάσκεψη των Βρυξελλών για την Ευημερία των Ναυτικών» (Brussels Conference on the Wellbeing of Seafarers) που οργάνωσε η βελγική κυβέρνηση στο πλαίσιο των δράσεων της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε παράλληλα, ότι «οι εξελίξεις στη ναυτιλία, όπως η ψηφιοποίηση, οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, η επικοινωνία και οι επιλογές συνδεσιμότητας, θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της ευημερίας των ναυτικών μας και κατά συνέπεια θα καταστήσουν το ναυτικό επάγγελμα πιο ελκυστικό σε νέους ταλαντούχους, γυναίκες και άντρες». «Αποτελεί υποχρέωσή μας» πρόσθεσε, «το πλοίο να αποτελεί ένα ασφαλές και φιλικότερο εργασιακό περιβάλλον. Οι διεθνείς Συμβάσεις των κατ’ εξοχήν αρμόδιων οργανισμών ΙΜΟ και ΙLO αποτελούν τον θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των ναυτικών και είμαι περήφανος γιατί η Ελλάδα, πέραν από την κύρωση και την τήρηση όλων των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων, έχει θεσμοθετήσει στη βάση διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους ένα νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών».

Επισήμανε, επίσης ότι «η διά βίου εκπαίδευση όσο και η διαρκής αναβάθμιση των δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν με τις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές και τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας. Οι ικανοί ναυτικοί με ανεπτυγμένες δεξιότητες αποτελούν προαπαιτούμενο για την ασφαλή λειτουργία και τη φιλική στο περιβάλλον λειτουργία των πλοίων. Τόσο οι ναυτιλιακές διοικήσεις όσο και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να ενεργήσουν για να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο της κατάρτισης διαμορφώνεται κατά τρόπο που να παρέχει δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις τεχνικές βελτιώσεις του κλάδου και στους νέους κανόνες και κανονισμούς. Καμία έκπτωση από τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης για την Εκπαίδευση των Ναυτικών (STCW) δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή» σημείωσε.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε διμερή συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Βόρειας Θάλασσας του Βελγίου Πολ βαν Τίγκελτ.

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. Στυλιανίδης είχε συναντήσεις με τον Ευρωπαίο επίτροπο Προϋπολογισμού και Διοίκησης Γιοχάνες Χαν, την Ευρωπαία επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίσα Φερρέιρα, την Ευρωπαία επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, τον γενικό διευθυντή Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD) Γεράσιμο Θωμά και τη γενική διευθύντρια Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) Θέμιδα Χριστοφίδου.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τρόποι αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και οι χρηματοδοτήσεις των προτεραιοτήτων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους τομείς της πράσινης ναυτιλίας και των πράσινων υποδομών των ελληνικών λιμένων. Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την μετανάστευση δια θαλάσσης. Ο Χρήστος Στυλιανίδης υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος-Ακτοφυλακής στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων.

Τέλος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε συνάντηση με την πρόεδρο της ευρωπαϊκής ένωσης εφοπλιστών Καρίν Όλσεν και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους.