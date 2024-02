Μια ιδιαίτερη μέρα

Η χθεσινή μέρα είχε μπόλικο κοινοβούλιο και η στήλη βρέθηκε στους διαδρόμους, στο εντευκτήριο, στο καφενείο και στα θεωρεία επί πολλές ώρες, συζητώντας, ακούγοντας και βλέποντας πολλά σε μια ιδιαίτερη μέρα καθώς στο επίκεντρο ήταν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που ψηφίστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο. Πέρασε, λοιπόν, με 176 «ναι». «Όχι» ψήφισαν 76 βουλευτές, «παρών» 2 βουλευτές και 46 απείχαν. Πάμε παρακάτω, όπως είπε και ο πρωθυπουργός.

Πηγαδάκια και αναλύσεις

Στο καφενείο της Βουλής από πολύ νωρίς υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και πολλοί δημοσιογράφοι και βέβαια η στήλη που άκουγε τα πάντα. Όλα τα φώτα ήταν στραμμένα στο τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και βέβαια πόσοι βουλευτές της ΝΔ θα καταψήφιζαν τελικά. Την ίδια στιγμή κυριαρχούσαν τα στοιχήματα εάν θα είναι 20-30 ή 40 οι βουλευτές της ΝΔ που θα καταψήφιζαν. Τελικά από τη Νέα Δημοκρατία 107 βουλευτές ψήφισαν «ναι». Καταψήφισαν 20 και 31 απείχαν – την επιλογή που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Είναι «εντάξει» ο αριθμός 107; «Δε λέγαμε όχι σε κάτι παραπάνω, αλλά η ραχοκοκαλιά απαρτίζεται από βουλευτές της ΝΔ. Δέκα ή δεκαπέντε επιπλέον “ναι” δεν είναι ικανά να αποδυναμώσουν τα υπαρκτά 107», μου είπε ο κυβερνητικός αξιωματούχος που συνάντησα στους διαδρόμους της Βουλής.

Ήρεμος ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός ήταν αρκετά ήρεμος από νωρίς και αυτός στο Κοινοβούλιο. Στο γραφείο του ήταν οι βασικοί του συνεργάτες, κυρίως ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσιόρδας, κ.α. Εκεί συζητήσουν όλα όσα μάθαιναν για τα πηγαδάκια με βάση τις πληροφορίες των ωτακουστών. Παράλληλα έμπαιναν οι τελευταίες πινελιές στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μεγάλη μέρα» φέρεται να ειπώθηκε στην πρωθυπουργική σύναξη, από την οποία πέρασε και η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου και η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Εκεί βέβαια ήταν και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Πατέλης που είναι από τα δημόσια πρόσωπα που έχει μιλήσει για το γεγονός ότι έχει παντρευτεί στο εξωτερικό τον σύντροφό του.

Ο ρόλος Σκέρτσου

Μεγάλο βάρος χθες σήκωσε στο Κοινοβούλιο ο Άκης Σκέρτσος που ήταν πολλές ώρες εντός της αιθούσης. Μίλησε, έκανε παρεμβάσεις και γενικά ήταν αυτός που υπερασπίστηκε περισσότερο από όλους το νομοσχέδιο. Το πίστευε και μάλιστα χειροκροτούσε στις παρεμβάσεις βουλευτών της ΝΔ και μάλιστα μου έκανε εντύπωση πως επικρότησε με χειροκρότημα την κατάληξη της ομιλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πάρι Κουκουλόπουλου.

Η μαμά του λόχου

Αυτή που είχε την τιμητική της στο καφενείο της Βουλής ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη που πάντα όταν κάθεται, μαζεύει πολλούς βουλευτές γύρω της. Η Ντόρα Μπακογιάννη αρκετά ευδιάθετη έλεγε για την μεγάλη κίνηση της ΝΔ με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το πόσο φιλελεύθερη είναι πραγματικά. Δεν έλειψαν και οι θετικές αναφορές της στον

Η σύναξη Σαμαρά

Όλα τα φώτα όπως ανέφερα εξ αρχής έπεσαν στον Αντώνη Σαμαρά, στο γραφείο του οποίου μαζεύτηκαν πολλοί. Και όχι μόνο οι γνωστοί, όπως ο Νίκος Τσούτσιας επί του τύπου ή ο Σάκης Μητρόπουλος συνεργάτης του και ο βασικός σύμβουλός του Χρύσανθος Λαζαρίδης ή ο Άκης Γεροντόπουλος. Αρκετοί βουλευτές πέρασαν την πόρτα του γραφείου του, όπως ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Βασίλης Γιόγιακας, κ.α. Όλοι και όλες στη γραμμή του «όχι» και μακριά από την αποχή. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοίμαζε την ομιλία του με τον Χρ. Λαζαρίδη και ήταν περιχαρής μόλις τελείωσε την εκφώνησή της στην Ολομέλεια. Μάλιστα τον χειροκρότησαν περίπου 10 βουλευτές της ΝΔ από τα ορεινά της Βουλής.

Η κίνηση Μητσοτάκη

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε έντονη κριτική για το νομοσχέδιο, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια κίνηση που λίγοι την είδαν αλλά οι μυημένοι την σχολίασαν. Την ώρα που μιλούσε ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός δεν ήταν στην αίθουσα. Αυτό για τους έμπειρους πολιτικούς της ΝΔ ήταν ένα σαφές σήμα αποδοκιμασίας σε συνδυασμό με την δυο λέξεις απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στα όσα είπε ο Σαμαράς: ουδέν σχόλιο. Βέβαια, μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρωθυπουργός είπε στο δημοσιογράφους για τον Σαμαρά: «Αφού είπαμε ότι ο καθένας έχει την άποψή του».

Παρών και ο Κασσελάκης

Αν και δεν είναι βουλευτής χθες επέλεξε να πάει στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης που είχε ενημερωθεί ότι δεν θα ψηφίσει αλλά θα απέχει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας πως «δεν δέχεται μαθήματα προοδευτικότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο Στ. Κασσελάκης μάλιστα είχε και συζητήσεις με βουλευτές στο εντευκτήριο και ήταν περιχαρής για το νομοσχέδιο, λες και το προώθησε ο ίδιος. Μάλιστα έστειλε και σχετικό μήνυμα για μια σημαντική μέρα, ενώ το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα πήγε στο bar Sodade, στο οποίο έχει προγραμματιστεί πάρτι για αυτήν τη «σημαντική ημέρα για τα LGBTQI+ δικαιώματα», όπως αναφέρεται στο κάλεσμα.

Αντιδεξιός Ανδρουλάκης

Πάντως από τη χθεσινή μέρα ξεχώρισα και την αγωνιώδη προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να εμφανιστεί πολύ αντιδεξιός και γι’ αυτό η ομιλία του είχε και αρκετές επιθέσεις στον πρωθυπουργό. Αυτό αποφασίστηκε σε πρόσφατη σύσκεψη για να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα του κόμματος, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση συγκλίνει και η αλλαγή στάσης στο θέμα της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τελικά, το ΠΑΣΟΚ όπως σας είχα ενημερώσει πριν λίγες ημέρες, κάνει μια μεγάλη στροφή. Και λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ήρθε και το καρφί από στελέχη της ΝΔ: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη που διεκδικεί τα πρωτεία στο μεταρρυθμιστικό κέντρο είχε λιγότερο ποσοστό στα “ναι” από τη ΝΔ». Βλέπετε, από την κυβέρνηση ψήφισε το νομοσχέδιο το 68% των βουλευτών ενώ από το ΠΑΣΟΚ το 66%.

«Τι είναι λίγες ώρες;»

Τη χθεσινή μέρα, ξεναγήθηκε από τον Παύλο Χριστίδη στις αίθουσες του κτιρίου της Βουλής, αντιπροσωπεία ελλήνων ομογενών ΛΟΑΤΚΙ+, από Λονδίνο, Μαδρίτη και Βρυξέλλες. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν από την αρχή υπέρμαχος του νομοσχεδίου. Όταν ρώτησαν τον Π. Χριστίδη ποια θα είναι η διάρκεια της συζήτησης στο κοινοβούλιο, εκείνος τους απάντησε πως θα αργήσει – περίπου 10 με 11 ώρες. Και του απάντησαν: «Εδώ περιμένουμε 10 χρόνια, τι είναι λίγες ώρες;».

Σειρά παίρνει το νομοσχέδιο Φλωρίδη

Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πολιτική απανεμιά προβλέπεται στο Κοινοβούλιο για την επόμενη εβδομάδα. Όπως μαθαίνω, στον προγραμματισμό εντάσσεται μονάχα η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση και αναβάθμιση των ποινικών δικών καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου πρόληψης και καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας (όλα αυτά σε ένα σχέδιο νόμου) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και εάν χρειαστεί επιπλέον χρόνος, μπορεί να πάει και μέχρι την Πέμπτη. Κατά τα άλλα η Ολομέλεια απλώς θα κυρώσει της τροποποιήσεις της σύμβασης περί «Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού» και θα συζητήσει μια σειρά από επίκαιρες ερωτήσεις την Δευτέρα και την Παρασκευή. Νηνεμία πριν την επόμενη καταιγίδα που θα αφορά τα μη κρατικά ΑΕΙ. Πότε θα έρθει αυτό; Θα κατατεθεί μάλλον στις 22 ή στις 23 του μηνός.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις

Και αφού λέμε για το νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη, να σας πω για τις μετρήσεις που έχει το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχουν τρέξει για λογαριασμό της κυβέρνησης, 9 στους 10 συμφωνούν με τις αλλαγές που θα έρθουν προς ψήφιση ο υπουργός Δικαιοσύνης. Όσοι εμπλέκονται με τη -λεγόμενη- μικρή εγκληματικότητα, θα πρέπει να τιμωρούνται και όχι να συλλαμβάνονται για το έγκλημα που έχουν διαπράξει και την επομένη να είναι έξω – με την προοπτική να το κάνουν ξανά. Αυτό ζητά η κοινωνία. Αυτό θα γίνει με το νομοσχέδιο. Το ερώτημα στο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μέτρησης δεν είναι γιατί συμφωνούν οι 9 στους 10 αλλά γιατί υπάρχει ένας που δεν συμφωνεί.

Καθυστερεί η έναρξη της ανάπλασης στη ΔΕΘ

Ενάμισι χρόνο πίσω σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα έχει πάει η ανάπλαση της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το 2031, μου εκμυστηρεύτηκε άνθρωπος πολύ μέσα στα πράγματα. Το μεγάλο και φιλόδοξο έργο που έχει προϋπολογισμό στα 300 εκατομμύρια ευρώ, εξαρτάται εν πολλοίς από το ποσοστό που θα διαθέσει το κράτος, το οποίο θα συμμετάσχει και αυτό στην επένδυση. Το ποσό που έχει ζητήσει η διοίκηση της ΔΕΘ για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου στη συμπρωτεύουσα από την κυβέρνηση ανέρχεται στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο μέχρι να ξεκινήσει το έργο θα χρειαστούν πολλά ακόμα βήματα που θα οδηγήσουν στην έναρξη της ανακατασκευής. Στην επένδυση πάντως πρόκειται να συμμετάσχει και ιδιώτης επενδυτής στο πλαίσιο τριμερούς χρηματοδότησης (ιδιώτης, κράτος, τράπεζες) που επιδιώκει να πετύχει η διοίκηση της εταιρείας ΔΕΘ – Helexpo που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις.

Το 30% της παραγωγής τους έχασαν τα μήλα Ζαγορίν

Ποσοστό που ανέρχεται στο 30% της σοδειάς του έχασε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς που παράγει τα γνωστά σε όλους μήλα Ζαγορίν, όπως είναι η εμπορική τους ονομασία. Αιτία αποτελεί η κακοκαιρία Daniel που σάρωσε την περιοχή και όπως παραδέχτηκαν τα στελέχη της μιλώντας σε δημοσιογράφους, κάποιες εκτάσεις που καταστράφηκαν, δεν θα ξανακαλλιεργηθούν ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο ο μεγαλύτερος παραγωγός μήλων στην Ελλάδα, ο οποίος ετησίως παράγει περίπου 15.000.000 κιλά διαθέτει κανονικά στην αγορά όσες ποσότητες απέμειναν και ταυτόχρονα ποντάρει στην εξωστρέφεια με την ένταξή του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων για να ενισχύσει τις εξαγωγές του.

Το ξενοδοχειακό project Λιβανέζων – Κυριακόπουλου

Προχωράει το έργο κατασκευής του νέου ξενοδοχείου που ετοιμάζουν στην οδό Ομήρου οι Λιβανέζοι της Yazbek. Μαζί τους συμπορεύεται και ο Πάρης Κυριακόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Μοτοδυναμικής που εμπορεύεται στην Ελλάδα την Porsche, τη Yamaha, ενώ έχει και την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Sixt, γιος του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ο οποίος ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη συνεργασία με τους Λιβανέζους στο δίπλανό ακριβώς ξενοδοχείο, Academias Hotel, Autograph Collection. Το κτίριο όπου κατασκευάζεται το δεύτερο ξενοδοχείο από τη σύμπραξη των δύο πλευρών είναι αυτό που στέγαζε τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων της Αθήνας (ΧΑΝ). Μαθαίνω μάλιστα ότι οι δύο προχώρησαν και στη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού με την ονομασία Omirou Hotel Associates.

Νέα επεισόδια στη διαμάχη Καρώνη – JP Morgan

Τους Financial Times διέψευσε ο βασικός μέτοχος της Viva, Χάρης Καρώνης. Η παγκοσμίου φήμης εφημερίδα και ενημερωτική ιστοσελίδα αναφερόταν σε δημοσίευμά της στο ότι ο Καρώνης προχώρησε στην κατάθεση αγωγής κατά της συμμετόχου του JPMorgan, με την οποία τον τελευταίο καιρό είναι γνωστό ότι οι σχέσεις τους βαδίζουν σε τεντωμένο σκοινί. Ωστόσο λίγες ώρες μετά ο Καρώνης και συγκεκριμένα η Viva, εξέδιδε ανακοίνωση διάψευσης για το δημοσίευμα των Financial Times. Στο δημοσίευμά τους οι Financial Times σημείωναν συγκεκριμένα ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Viva Wallet, Χάρης Καρώνης, έχει ξεκινήσει ως μέτοχος νομικές διαδικασίες κατά της JP Morgan για τακτικές που κατά τον ίδιο, έχουν ως στόχο την αποτροπή της ανάπτυξης της εταιρείας του και τη μείωση της αποτίμηση της εμποδίζοντας την είσοδό της στην Αμερική αλλά και σε νέες ευρωπαϊκές αγορές. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τους Financial Times, η JPMorgan έχει προχωρήσει σε αγωγή εναντίον του Καρώνη σχετικά με κινήσεις του που σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η τράπεζα, οδηγούν σε περιορισμό ή παράκαμψη των συμβατικών και νόμιμων δικαιωμάτων μας ως επενδυτή. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Που στην προκειμένη περίπτωση έχουν διεθνή αντίκτυπο και θα έλεγε κανείς ότι δεν αφήνουν και την καλύτερη εικόνα προς τα έξω.

Τα παιχνίδια και η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα

Στα 250 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η αξία των παιχνιδιών που πωλούνται στην Ελλάδα από μεγάλες αλυσίδες όπως είναι τα Jumbo, ο Μουστάκας αλλά και αλυσίδες όπως τα Public ή στα σούπερ μάρκετ ο Σκλαβενίτης. Το μεγάλο πρόβλημα όμως για την κατηγορία είναι υπογεννητικότητα, η οποία προβληματίζει τους ανθρώπους της αγοράς όπως μου έλεγε πριν λίγες ώρες άνθρωπος μεγάλης αμερικανικής εταιρείας που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο που περνάει οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώνονται καθώς για παράδειγμα ο αριθμός γεννήσεων το 2018 ήταν 86.440 (44.525 αγόρια και 41.915 κορίτσια) και το 2022 ήταν περαιτέρω μειωμένος στις 76.541 γεννήσεις (39.558 αγόρια και 36.983 κορίτσια) σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.