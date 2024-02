Ετοιμάζει ξανά τις βαλίτσες ο πρωθυπουργός

Μπορεί στο εσωτερικό της χώρας η επικαιρότητα να «τρέχει» με τους αγρότες αλλά και τους φοιτητές, ωστόσο ο πρωθυπουργός το Σάββατο το απόγευμα «πετάει» για Βελιγράδι, για μια επίσκεψη – αστραπή στη Σερβία, όπου και θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον πρόεδρο της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Όπως μαθαίνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε επιχειρηματικό φόρουμ, ενώ θα τον συνοδεύει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, αλλά και Έλληνες επιχειρηματίες από τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και στελέχη τραπεζών. Τη Δευτέρα το απόγευμα επιστρέφει και 4 ημέρες μετά, αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια (15/2) θα αναχωρήσει για το Μόναχο, όπου και θα μιλήσει (16/2) στην ετήσια Διεθνή Διάσκεψη Ασφαλείας. Λίγες ημέρες αργότερα θα αναχωρήσει για την Ινδία με τις προετοιμασίες για το συγκεκριμένο ταξίδι να είναι ήδη πυρετώδεις, αφού ο πρωθυπουργός θα ηγηθεί ευρείας κυβερνητικής και επιχειρηματικής αποστολής, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, ως ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης που έκανε ο Ινδός πρωθυπουργός στη χώρα μας.

Επενδύουν στη συνάντηση

Την ίδια ώρα, μεγάλη προετοιμασία μαθαίνω πως γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου για την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία των αγροτών την προσεχή Δευτέρα. Βέβαια, η κυβέρνηση θέλει να μην είναι κλειστοί οι δρόμοι και εάν αυτό γίνει, η αρχή της εβδομάδας θα φέρει στο Μέγαρο Μαξίμου τους αγρότες, μετά από πολλά χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει σε αυτή την συνάντηση, καθώς θέλει να δείξει ότι δεν φοβάται και πως είναι ανοικτός στον διάλογο και βέβαια να ικανοποιήσει εάν αυτό είναι εφικτά δημοσιονομικά, και κάποια από τα αιτήματά τους. Είναι σαφές, όπως μου είπε συνομιλητής του πρωθυπουργού, ότι ο Μητσοτάκης το κάνει συνειδητά αυτό, καθώς θέλει να δείξει πως επιλέγει συνομιλητή, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση τηρεί σκληρή γραμμή στο μέτωπο των φοιτητών.

Πιέσεις και επαφές

Πάντως μέχρι την προσεχή Δευτέρα μαθαίνω ότι θα γίνουν πολλές επαφές παραγόντων της κυβέρνησης και τηλεφωνικές επικοινωνίες με κεντρικά στελέχη της ΝΔ στον αγροτικό κόσμο, ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί ενώπιων δύσκολης κατάστασης. Αυτό θα διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο.

Κυριαρχία και ανοιχτά ζητήματα

Στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και το ίδιο έγινε με την χθεσινή μέτρηση της Alco για τον Alpha. Επικοινώνησα μετά το δελτίο ειδήσεων με κεντρικό κυβερνητικό παράγοντα για να συζητήσουμε και μου είπε ότι η μέτρηση επιβεβαιώνει την κυριαρχία της ΝΔ τέσσερις μήνες πριν από τις κάλπες των Ευρωεκλογών, αλλά την ίδια ώρα όμως στους αριθμούς αποτυπώνεται ξεκάθαρα τα ανοικτά ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. «Αυτό πρέπει να το δούμε και άμεσα» μου είπε.

Αγκάθι η ακρίβεια

Στην συζήτηση πολλών λεπτών που είχαμε, μου ανέφερε ότι το μεγάλο αγκάθι της ΝΔ είναι η ακρίβεια, αφού το 87% θεωρεί πως η κυβέρνηση μπορεί να πάρει και άλλα μέτρα για να την καταπολεμήσει. Προβληματισμός υπάρχει και για άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Χαμόγελα και κατήφεια

Εκεί που όμως υπάρχουν χαμόγελα είναι για το ξεκάθαρο προβάδισμα που εξακολουθεί να έχει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου ενόψει των Ευρωεκλογών. Μπορεί τα ποσοστά της να μην φτάνουν στα επίπεδα των βουλευτικών, ωστόσο η διαφορά της από το δεύτερο κόμμα διατηρείται σε διψήφια νούμερα. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση και να μεγαλώνει τη διαφορά του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται στα όρια του μονοψήφιου. Στην Κουμουνδούρου όπως έμαθα επικρατεί κατήφεια και ακούω μεγάλη γκρίνια από τους βουλευτές.

Φαγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ

Και μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να χαμογελάνε γιατί παγιώνεται το κόμμα στη δεύτερη θέση, αν και με πολύ χαμηλά ποσοστά που μόνο για χαμόγελα δεν είναι, αλλά η κατάσταση είναι προβληματική στην Κ.Ο. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή και η χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. ήταν χαρακτηριστική, αφού είχαμε πολλά επεισόδια.

«Κάποιοι σέρνονται από τους Μητροπολίτες»

Η πιο μεγάλη κόντρα έγινε με την βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου που αναφέρθηκε σε τοποθέτηση του βουλευτή Αχμέτ Ιλχάν σε προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ άφησε σαφείς αιχμές προς συγκεκριμένη συνάδελφό της λέγοντας πως «κάποιοι σύρονται από μητροπολίτες». Ο Ιλχάν είπε ότι ξέρει ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του ναι, αλλά εξήγησε πως «κάποιοι από εμάς που έχουμε θέμα πρέπει να πάμε στην αποχή». «Δεν υπάρχουν βουλευτές α’ και β’ κατηγορίας, τι είμαστε εμείς για να παίρνουμε όλο το ζόρι επάνω μας;» ανταπάντησε η Γιαννακοπούλου που φέρεται να άφησε αιχμές -κάποιοι μου είπαν για την γραμματέα της Κ.Ο. και βουλευτή Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη– ότι «κάποιοι σύρονται από μητροπολίτες». Εκεί πετάχτηκε ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας που της είπε: «Άσε την εκκλησία, αυτό είναι θέμα συνειδησιακό στο οποίο πρέπει να γίνει ενημέρωση».

Πυροσβέστης ο Κουκουλόπουλος και ο… μπαμπάς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρηματολόγησε στην 3,5 ωρών συνεδρίαση για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, με παρόντες τους καθηγητές Κώστα Ρόκα και Λίνα Παπαδοπούλου, αλλά δεν έκαμψε τις αντιδράσεις. Εκείνος που έκανε παρεμβάσεις για να μειωθεί η ένταση, ήταν ο Πάρης Κουκουλόπουλος που κινήθηκε πυροσβεστικά και παρά το γεγονός πως είναι υπέρ του νομοσχεδίου έκανε συστάσεις στην Νάντια Γιαννακοπούλου να πέσουν οι τόνοι και να μην υπάρχει τεταμένο κλίμα. «Δεν είσαι ο μπαμπάς μου για να μου λες τι θα κάνω» φέρεται να του ανταπάντησε.

Θα τα ξαναπούν

Πάντως το 1/3 των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν είναι στη γραμμή να το ψηφίσει, και όπως μου είπε έμπειρο στέλεχος, τα σίγουρα ναι είναι 17 ίσως και 20, αλλά υπάρχουν άλλοι 12-15 σε σύνολο 32 που είτε θα καταψηφίσουν είτε θα απέχουν.

Του γίνονται συνήθεια οι διαψεύσεις

Για δεύτερη φορά ο Γιώργος Παπανδρέου μέσω του περιβάλλοντος του αναγκάστηκε να διαψεύσει πως δε βρίσκεται πίσω από ζυμώσεις για την Κεντροαριστερά. Την πρώτη φορά ήταν για τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το Newsbeast και η στήλη. Η δεύτερη είναι τώρα για την επικείμενη εκδήλωση Τεμπονέρα, Χριστοδουλάκη, Αχτσιόγλου. Συνήθεια του γίνονται οι διαψεύσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Δομικός ανασχηματισμός

Επιστρέφοντας στην κυβέρνηση, έμαθα πως ο πρωθυπουργός σχεδιάζει δομικό ανασχηματισμό μετά τις Ευρωεκλογές. Τέσσερις μήνες στην πολιτική είναι μεγάλο διάστημα, αλλά οι πληροφορίες που έφτασαν στ’ αυτιά μου, αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη σχεδιάζει την επόμενη κίνηση της κυβέρνησης – ανακατεύοντας καλά την τράπουλα αυτή τη φορά. Συνεπώς τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, θα παίξουν διπλό ρόλο. Και για το σήμερα και για το αύριο.

Βορίδης με Δανίκα

Εκεί που κατηφόριζα το πρωί για να πάω προς τα πέριξ του Κολωνακίου για να βρω τις πηγές μου είδα τον δημοσιογράφο Δημήτρη Δανίκα να συνομιλεί στο Αμπρεβουάρ με τον Μάκη Βορίδη. Και τηλεφωνώντας μετά έμαθα πως ο υπουργός Επικρατείας δίνει συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα για όλα, όπου επιτίθεται και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδίκασε την Ελλάδα και για την οποία θα διαβάσετε πιο κάτω καθώς δημιούργησε και πόλεμο στα αριστερά.

Αριστερός τσακωμός

Μαλλιά κουβάρια έγιναν ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης με την Πένυ Νταλαούρα. Ποια είναι αυτή; Ένα τρολ του Χ που υποστηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη με λύσσα και κατά καιρούς επιτίθεται σε όσους του ασκούν κριτική. Γιατί ασχολούμαστε μαζί της; Μα, επειδή πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ λένε πως συνομιλεί απευθείας με πρόσωπα της στενής ηγετικής ομάδας. Ο Παπαδημούλης άστραψε και βρόντηξε γιατί τον κατηγόρησε πως δεν ψήφισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που για πρώτη φορά καταδικάστηκε η Ελλάδα. «Άκου ανώνυμε ελεεινέ συκοφάντη. Αυτό το ψήφισμα που εγκρίθηκε όχι μόνο το προσυπογράφω, αλλά παλεύω επί χρόνια για να διαμορφωθεί και η πλειοψηφία που το στήριξε. Ήταν αδύνατον να είμαι παρών για σοβαρούς λόγους υγείας. Το ήξεραν κι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βουλιάζετε στην λάσπη».

Στο προσκήνιο το big deal των δύο μεγάλων

Στο προσκήνιο βρίσκεται αυτή την περίοδο για μία ακόμα φορά η ενδεχόμενη συγχώνευση – εξαγορά μίας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Ελλάδας από μία άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, επίσης μία από τις μεγαλύτερες της χώρας. Ακούω μάλιστα ότι ο επικεφαλής της μίας από τις δύο αλυσίδες, η οποία είναι ελληνικών συμφερόντων, βρέθηκε πρόσφατα στο εξωτερικό για να συναντήσει τον επικεφαλής της άλλης αλυσίδας, πολυεθνικών συμφερόντων. Πρόκειται για ένα φλερτ που υποβόσκει τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, χωρίς ακόμα να έχει καταλήξει σε γάμο. Εάν τελικά συμβεί θα είναι αντίστοιχου μεγέθους με την εξαγορά του πτωχευμένου Μαρινόπουλου από τον Σκλαβενίτη. Με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση και οι δύο εταιρείες χαίρουν άκρας οικονομικής υγείας. Η αγορά βοά τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο κανείς από τους δύο εμπλεκόμενους δεν αφήνει να διαρρεύσει ούτε λέξη, κάτι που είναι λογικό εάν αναλογιστεί το εκτόπισμα και τη σημασία που μπορεί να έχει μία τέτοια συμφωνία.

Επιχειρηματικό βήμα για την Έρρικα Πρεζεράκου

Στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας μαθαίνω ότι προχώρησε η γνωστή γυμνάστρια και αθλήτρια του επί κοντώ, Έρρικα Πρεζεράκου. Η ονομασία της νεοσύστατης επιχείρησης με αρχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ είναι «Replay4 Education». Η αθλήτρια σας θυμίζω ότι το 2004 ξεκίνησε μια μελέτη που ολοκλήρωσε το 2008 και έφτιαξε το Replayce. Το Replayce, το έχει κατοχυρώσει η αθλήτρια και είναι παγκόσμια καινοτομία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μελέτη που στόχευε στο να συνδυάσει την λογική με το συναίσθημα, το αποτέλεσμα με τη χαρά και την άσκηση με το παιχνίδι. Το πρόγραμμα που έφτιαξε η Πρεζεράκου είχε διάρκεια 1,5 ώρα και ενώ όσοι το ακολουθούσαν νόμιζαν ότι απλά έπαιζαν και χαλάρωναν, στην πραγματικότητα παρακολουθούσαν ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης βασισμένο στον κλασικό αθλητισμό. Η σύσταση επομένως της καινούργιας εταιρείας έχει άμεση σχέση όπως όλα δείχνουν με το συγκεκριμένο project.

Το άνοιγμα της efood στο «τελευταίο μίλι»

Το άνοιγμα της efood στο last mile, ελληνιστί τελευταίο μίλι, φέρνει το 2024. Η φετινή χρονιά σύμφωνα με την εταιρεία θα αποτελέσει για το efood το έτος ανάπτυξης της νέας υπηρεσίας efood last mile, η οποία θα επιδιώξει να δώσει λύση για τα καταστήματα που θα μπορούν να παραδίδουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές άμεσα, χωρίς να έχουν απαραίτητα συνεργασία με την πλατφόρμα του efood. Επί της ουσίας efood last mile είναι μια υπηρεσία παράδοσης που μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση για να αποστείλει τα προϊόντα της στους καταναλωτές, χωρίς να συνεργάζονται απαραίτητα με την πλατφόρμα του efood. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον στόλο διανομέων του efood, ανάλογα με τις προγραμματισμένες ή έκτακτες ανάγκες τους, μέσα το efood last mile, αποστέλλοντας τα προϊόντα τους, είτε μέσα στην επόμενη ώρα από την παραγγελία είτε εντός δύο ημερών.

Στην Κομισιόν η «κόντρα» των κατασκευαστικών

Στο κατώφλι της Κομισιόν μαθαίνω ότι έφτασε πριν λίγες μέρες η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ΕΚΤΕΡ. Η κατασκευαστική εταιρεία έκανε καταγγελία στην Επιτροπή, για αθέμιτο ανταγωνισμό που υποστηρίζει ότι υφίσταται και σχετίζεται με το καθεστώς αναβάθμισης μίας εταιρείας από 6ης σε 7ης τάξης, γεγονός που ουσιαστικά καθορίζει αντίστοιχα και το μέγεθος των έργων που μπορεί να αναλάβει. Στο επίκεντρο όμως βρέθηκε και το θέμα του ανεκτέλεστου ορίου έργων που μπορεί να έχει μία μικρότερη κατασκευαστική εταιρεία, δηλαδή των έργων που έχει υπογράψει και πρόκειται να εκτελέσει προσεχώς, το οποίο κατά την ΕΚΤΕΡ αποτελεί εμπόδιο για να αναλάβει δημόσια έργα στην Ελλάδα, κάτι που σύμφωνα πάντα με την ίδια αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο στον ανταγωνισμό. Και η κόντρα καλά κρατεί, αποκτώντας πλέον και «ευρωπαϊκές» διαστάσεις.

Σκληραίνει ο ανταγωνισμός στη μπύρα

Μεγαλώνει όπως φαίνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μεγάλων παικτών της μπύρας στην Ελλάδα, δηλαδή μέσω της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (Heineken) που είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά και της Carslberg (Ολυμπιακή Ζυθοποιία). Κι αυτό γιατί η Carlsberg ανέφερε αύξηση του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα το 2023, ενώ παρατηρήθηκε ανάπτυξη στην κατηγορία των premium και των προϊόντων της χωρίς αλκοόλ του χαρτοφυλακίου της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα. Ο τουρισμός και η άνοδος του τουριστικού ρεύματος φαίνεται ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της αγοράς μπύρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τον ανταγωνισμό μεταξύ των παικτών που διεκδικούν να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά.