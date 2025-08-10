‘Αμεση απάντηση στην ανακοίνωση του Παύλου Χρηστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος με νέα ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει, «διαβάζοντας την προχειρογραμμένη και ισοπεδωτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα αδιάβαστα στελέχη του τείνουν να γίνουν αρνητές της πραγματικότητας και της προόδου. Αυτό είναι, ομολογουμένως, λυπηρό διότι έχουμε ανάγκη από μια πιο εποικοδομητική, μετριοπαθή και ενημερωμένη αντιπολίτευση, προκειμένου να θεραπεύσουμε τα πολλά υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τα οποία άλλωστε δεν αρνείται η κυβέρνηση», σημειώνει εισαγωγικώς ο ‘Α. Σκέρτσος και συνεχίζει πηγαίνοντας στα σημεία κριτικής του ΠΑΣΟΚ:

«Τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για να το προσεγγίζουμε επιπόλαια. Γι’αυτό και συνιστούμε στον κ. Χρηστίδη, όταν θέλει να ασκήσει κριτική για το πρόβλημα αυτό, να ενημερώνεται για τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας, από τις επίσημες εκθέσεις της ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας και βεβαίως από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat. Αν τα μελετούσε καλύτερα, θα διαπίστωνε ότι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ως εξής:

* για το 2021 ήταν 46

* για το 2022 ήταν επίσης 46

* για το 2023 ήταν 47

* για το 2024 ήταν 48.

* στο πρώτο τρίμηνο του 2025 η Επιθεώρηση κατέγραψε 12 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα».

Επομένως, συμπεραίνει, «την τελευταία τετραετία, δηλαδή μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία του κορονοϊού, κατά την οποία παρουσιάζεται ισχυρή ανάπτυξη στην οικονομία και αντίστοιχη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην χώρα, τα εργατικά ατυχήματα παρουσιάζουν αριθμητική σταθερότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ που παρατηρούνται τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Σημειώνουμε δε ότι τα στοιχεία της Ένωσης για το διάστημα 2022-2024, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί επισήμως, είναι αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι και το εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί κατά 500.000 εργαζομένους, αλλά και η παραγωγική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.

Κανείς μας δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος ακόμη και αν είχαμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα το χρόνο. Γι’ αυτό και καλούμε το ΠΑΣΟΚ με την έναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, να υπερψηφίσει τις νέες προστατευτικές ρυθμίσεις που φέρνει προς ψήφιση το Υπ. Εργασίας, ώστε να θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζόμενων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία».

Όσο για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζόμενων, «θα συμβουλεύαμε, επίσης, το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Χρηστίδη αν θέλουν να κάνουν, επιτέλους, σοβαρή αντιπολίτευση να παρακολουθούν τους δείκτες της κατά κεφαλήν κατανάλωσης και των επιπέδων τιμών της Eurostat. Αυτοί είναι και οι πλέον ακριβείς τόσο για τα πραγματικά, δηλωμένα και αδήλωτα, εισοδήματα των πολιτών όσο και για το πραγματικό επίπεδο τιμών στην Ευρώπη των 27.

Εκεί θα διαπιστώσουν δύο πράγματα:

1/ ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ των 27, και όχι στην προτελευταία, όπως επιδιώκουν να πείσουν τους πολίτες, στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4 μονάδες στην κατά κεφαλήν δαπάνη από το 2019 έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες με μικρότερη καταναλωτική και αγοραστική δύναμη από αυτήν των ελλήνων πολιτών.

2/ ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση στην ΕΕ των 27 ως προς τα επίπεδα των τιμών στις βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή υπάρχουν 17 ακριβότερες χώρες και 9 φθηνότερες από τη δική μας στην ΕΕ των 27».

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας, «αναμένουμε από το ΠΑΣΟΚ να αναγνωρίζει τα βήματα προόδου που αποτελούν συλλογικές κατακτήσεις, ειδικά για τον κόσμο της εργασίας, να μην ακυρώνει κάθε τι απλά επειδή υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση και τέλος να μελετάει καλύτερα τα πραγματικά στοιχεία. Μόνον έτσι θα μπορέσει να γίνει και πιο χρήσιμο για την πατρίδα μας αλλά και πιο ελκυστικό στους ψηφοφόρους».

Διαβάζοντας την προχειρογραμμένη και ισοπεδωτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καταλήγει… Posted by Akis Skertsos on Sunday, August 10, 2025

Η σνάρτηση του Παύλου Χρηστίδη στην οποία αναφέρθηκε ο Άκης Σκέρτσος:

«Ο υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος επιχείρησε σήμερα, για ακόμη μία φορά, να παρουσιάσει ένα ροζ σύννεφο πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας αγνοώντας επιδεικτικά τα όσα βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στην καθημερινότητά τους. Όμως η πραγματικότητα, που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», είχε σχολιάσει ο Παύλος Χρηστίδης σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με την ανάρτηση του υπουργού Εποκρατείας, ‘Ακη Σκέρτσου.