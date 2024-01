«Όλα έχουν δρομολογηθεί…»

Αλλάζει ο σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια; Μαθαίνω πως ναι, αλλά δεν έχω την αίσθηση με βάση τα όσα συζήτησα με τον άνθρωπό μου στο πρωθυπουργικό επιτελείο πως θα πάει πολύ πίσω, δηλαδή μετά το τέλος Φεβρουαρίου. «Μερικές μέρες πίσω δεν λέει κάτι», μου είπε και σημείωσε ότι δεν πρέπει να γίνονται περίεργοι συνειρμοί. «Όλα έχουν δρομολογηθεί και να είστε σίγουροι πως η κυβέρνηση θα περάσει και αυτό τον κάβο» μου ανέφερε. «Πώς το βλέπει ο πρωθυπουργός;» ρώτησα για να πάρω την απάντηση: «Εάν δεις τις δημοσκοπήσεις ο Κυριάκος κερδίζει καθαρά τη μάχη του κέντρου με πραγματικά προοδευτικές πολιτικές. Αυτό να το θυμάσαι».

Το κέντρο και το διπλό μέτωπο

Μπορώ να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα μου λέει κατά καιρούς. Καταλαβαίνω πως στο Μέγαρο Μαξίμου η στόχευση είναι επιμονή στη διεκδίκηση του κέντρου και γι’ αυτό πιέζεται το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω όμως, με όσα μαθαίνω, είναι η μεγάλη προσοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το διπλό μέτωπο κινητοποιήσεων που διαμορφώνει υψηλές διαχειριστικές απαιτήσεις. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δώσει σήμα να επισπευστούν οι μεταρρυθμίσεις και να ληφθούν δύσκολες και αντιδημοφιλείς αποφάσεις, έστω και για κάποιες κατηγορίες πολιτών και συνδικαλιστικών ομάδων, αλλά έχει και την αγωνία να μην τσαλακωθεί το προφίλ της κυβέρνησης και κυρίως η προσωπική του εικόνα. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που θα φέρουν και μπλόκα και το κύμα καταλήψεων στα πανεπιστήμια έχουν δημιουργήσει ένα διπλό μέτωπο στο Μέγαρο Μαξίμου, τις συσκέψεις να είναι συνεχείς.

Χαμηλοί τόνοι με αγρότες

Μόνο τυχαία δεν ήταν η κίνηση χθες της κυβέρνησης με εντολή του πρωθυπουργού να αυξηθεί η βοήθεια στους αγρότες της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί και από τις προ μηνών καταστροφικές πλημμύρες. Στο μέτωπο αυτό έχει αποφασιστεί να υπάρξουν χαμηλοί τόνοι και να επιδείξει η κυβέρνηση αρκετή διαλλακτικότητα, αν και δεν υπάρχουν, όπως μου έλεγε υπουργός παραγωγικού υπουργείου, πολλά περιθώρια παροχών, λόγω του δεσμευτικού πλαισίου της ΚΑΠ. Το μόνο που μπορεί άμεσα να γίνει είναι να υπάρξει λύση άμεση -και αυτό είναι που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πίεσε- στο ζήτημα των αποζημιώσεων που έχουν καθυστερήσει αλλά και να υλοποιηθούν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες που καταστράφηκαν από τις περυσινές θεομηνίες.

Ελπίδες στα ΑΕΙ

Στο άλλο μέτωπο στα ΑΕΙ, η απόφαση των πρυτανικών αρχών για την για την πραγματοποίηση των εξετάσεων του εξαμήνου διαδικτυακά, δίνει ελπίδες στην κυβέρνηση πως θα αποφορτιστεί το κλίμα. Και όπως μου έλεγε ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας, αυτή η επιλογή θα ικανοποιήσει την πλειονότητα των φοιτητών, που όσο και αν είναι αντίθετη με τις καταλήψεις, δεν έχει δυνατότητες να τις αποτρέψει. «Δεν είναι εύκολο το θέμα της ίδρυσης των μη κρατικών ΑΕΙ. Υπάρχουν οργανωμένες και υποκινούμενες αντιδράσεις. Και μπορεί να μας κοστίσει εάν δεν το διαχειριστούμε σωστά και κυρίως με πυγμή και χωρίς να υποκύψουμε» σημείωσε ο ίδιος παράγοντας.

Μπλόκο και στο ΠΑΣΟΚ

Η πληροφορία πως ίσως πάει πίσω η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, διευκόλυνε, τουλάχιστον για την ώρα, και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί μετατέθηκε η συζήτηση με τους βουλευτές του κόμματος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που είχε προγραμματιστεί για χθες. Επίσημη δικαιολογία; Η έκθεση Agrotica, που θα γίνει από 1 έως 4 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη αλλά και οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε συνδυασμό με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, κλιμάκια βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να μεταβούν στις περιοχές και να συζητήσουν με τους αγρότες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Όποιος θέλει το πιστεύει, αλλά κρατήστε αυτό που σας είχα επισημάνει πως το 1/3 της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ αντιδρά στο ναι του κόμματος επί του νομοσχεδίου.

Γκρίνια για Ανδρουλάκη

Και επειδή σας είπα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να σημειώσω πως καταγράφεται μεγάλη γκρίνια στο εσωτερικό του κόμματος, αν και δεν αποτυπώνεται στα ΜΜΕ. Οι ιδιαίτερα χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και η αδυναμία να εκμεταλλευτεί την τεράστια πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και τα δομικά του προβλήματα, έχουν ανοίξει τα στόματα πολλών στο παρασκήνιο για την ικανότητα του Ν. Ανδρουλάκη να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο ρόλο του ως πρόεδρος.

Νέο κόμμα Λοβέρδου

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε κάνει κόμμα στο παρελθόν, αλλά δεν πήγε καθόλου καλά. Και επειδή είχα ανοιχτή επικοινωνία με το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ για τον οποίο λέγονταν πως συνομιλούσε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές όχι με τη ΝΔ, αλλά με δικό του κόμμα που θα κινείται στον πολιτικό χώρο ανάμεσα στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Το όνομα του νέου κόμματος θα είναι «Εμπρός», όπως ονομάζεται και το κόμμα του γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. «Κάτι στράβωσε με τον Μητσοτάκη» μου είπε άνθρωπος που ξέρει και σημείωσε πως ο Ανδρέα Λοβέρδος θεωρούνταν σίγουρος για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, αν και συνομιλητές του πρώην υπουργού λένε πως αυτό δεν ισχύει.

Μουρμούρα στο ΣΥΡΙΖΑ

Σας έλεγα για τις γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ αλλά δεν πάνε πίσω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει μεγάλη μουρμούρα. Και πως να μην υπάρχει, αφού το κόμμα έπεσε και κάτω από το 10% και είναι στο 9,1% σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της MRB. Μεγάλη κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη στο παρασκήνιο, αλλά κανείς δεν θέλει να βγει μπροστά να πει πολλά. Και λένε πως θα τα πουν στο συνέδριο στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Απογοήτευση Τσίπρα

Αυτή η αρνητική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει απογοήτευση και στον Αλέξη Τσίπρα όπως μαθαίνω που παρακολουθεί, συνομιλεί και εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος για πολλά που συμβαίνουν. Τι θα κάνει; Άγνωστο, αλλά όταν ρώτησα μου είπαν μην περιμένουμε να μιλήσει ούτε στο συνέδριο. «Κόμμα δεν φτιάχνει» μου ανέφεραν και συμπλήρωσαν: «Ό,τι γράφεται δεν ισχύει». Οι κινήσεις του διαρρέουν πως περιορίζονται στο Ίδρυμα που ετοιμάζει στο γραφείο του λίγο πιο κάτω από το Κοινοβούλιο. Δεν παίρνω και όρκο βέβαια πως γίνεται μόνο αυτό…

Βροχή νομοσχεδίων στη Βουλή το προσεχές διάστημα

Σωρηδόν θα αρχίσουν να κατατίθενται στη Βουλή το προσεχές χρονικό διάστημα τα νομοσχέδια. Η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να τελειώνει από νωρίς με τα σημαντικά νομοθετήματα, όπως είχε κάνει και κατά την πρώτη τετραετία που πέρασε κρίσιμες διατάξεις κατά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης. Τι περιμένουμε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες; Έχουμε και λέμε: Σήμερα έχουμε την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τα «έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας». Αύριο έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο που κυρώνει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Την περασμένη Παρασκευή κατατέθηκαν οι νέοι Ποινικοί Κώδικες που θα ψηφιστούν από την Ολομέλεια στις 7 Φεβρουαρίου. Στο μεσοδιάστημα θα ψηφιστεί η τροπολογία με τα μέτρα ενίσχυσης της στήριξης στους νέους γονείς ενώ εντός του επόμενου μήνα αναμένεται βέβαια και το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο νομιμοποίησης του γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Ουκ ολίγα.

Εμπόδιο η απολιγνιτοποίηση σε επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία

Κι ενώ συνεχίζει να αποτελεί βασική εκκρεμότητα η απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, ήδη υπάρχουν επιχειρήσεις που επιδιώκουν να τοποθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή είτε πρόκειται για το Κτήμα Κυρ Γιάννη και στον Στέλιο Μπουτάρη είτε πρόκειται για τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη Wonderplant. Ο πρώτος έχει προγραμματίσει επενδύσεις που θα αγγίξουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ για αμπέλια και οινοποιητικές εγκαταστάσεις και ο δεύτερος επενδύσεις που αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια για νέα μονάδα υδροπονίας με έκταση περίπου 300 στρεμμάτων. Κλειδί όμως αποτελεί η ψήφιση του νομοσχεδίου από την κυβέρνηση αναφορικά με τους όρους της πολυαναμενόμενης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που θα φέρει η απολιγνιτοποίηση των συγκεκριμένων περιοχών. Έως τότε οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, πληροφορούμαι ωστόσο ότι έχουν βάσιμες πληροφορίες πως σύντομα το νομοσχέδιο θα αποτελεί νόμο του κράτους και οι διαδικασίες που θα ανοίξουν το δρόμο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων θα τρέξουν ταχύτερα.

«Έκλεισε» η μεταβίβαση των 17 ακινήτων στη Briq του Φέσσα

Έκλεισε και τυπικά χθες το απόγευμα η μεταβίβαση των 17 ακινήτων της Intercontinental International στη BriQ Properties του Φέσσα με τη βούλα των μετόχων κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η μεταβίβαση έγινε έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στα 60,57 εκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση για τη μεταβίβαση των ακινήτων έφερε ταυτόχρονα ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intercontinental International κατά 3,99 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 20,79 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της από τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την πώληση των δεκαεπτά ακινήτων της προς την BriQ Properties.

Ο ρόλος Νικολαΐδη στα ραντεβού Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών

Ρόλο ρυθμιστή έχει στις συναντήσεις που γίνονται αύριο και μεθαύριο στην Κωνσταντινούπολη ο ιδρυτής της ελληνικής εταιρείας, PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης. Και λέω ρυθμιστή γιατί ο Νικολαΐδης, ο οποίος έχει ρίζες ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη είναι το πρόσωπο-κλειδί που διοργάνωσε τις συναντήσεις αυτές. Για να καταλάβουμε τη σχέση που έχει με τους γείτονες ο επιχειρηματίας θα ακονίσω λίγο τη μνήμη σας και θα σας πω ότι πρόσφατα που ήρθε ο Ερντογάν στην Ελλάδα, ο Νικολαΐδης ήταν ο μόνος έλληνας επιχειρηματίας που συνάντησε τον Τούρκο πρόεδρο.

Τον Μάρτιο η κατασκευή των Cove Residences στο Ελληνικό

Μαθαίνω από αρμόδια χείλη ότι η προγραμματισμένη έναρξη κατασκευής των The Cove Residences στο Ελληνικό τοποθετείται πιθανότατα για τα πρώτα 44 διαμερίσματα μέσα στον Μάρτιο. Πριν λίγες μέρες έκλεισε ο διαγωνισμός για το ένα μέρος του συγκροτήματος κατοικιών που είναι αλλιώς γνωστά και ως condos. Η Lamda Development αυτή τη στιγμή σκανάρει τους υποψήφιους, ο οποίοι έχουν καταθέσει προσφορά και σύντομα αναμένεται ότι θα γίνει γνωστός και ο ανάδοχος. Πάντως το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι ιδιαίτερα πιεστικό καθώς από τη στιγμή έναρξης των έργων η Lamda έχει θέσει ως deadline την ολοκλήρωση εντός 17 μηνών. Τα έργα στο Ελληνικό τρέχουν με ταχείς ρυθμούς στο σύνολό τους παρά τις όποιες καθυστερήσεις που οφείλονται σε διαφορετικούς αστάθμητους παράγοντες τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον, τίποτα δεν φαίνεται ικανό να πάει πίσω τις εργασίες στο πιο εμβληματικό οικόπεδο της χώρας.

Το στρατηγείο της IKEA στην Ελλάδα

Η γνωστοποίηση της μεγάλης επένδυσης για τον Φουρλή και τη θυγατρική του στον κλάδο των ακινήτων, την Trade Estates, που αφορά στην κατασκευή logistics center στον Ασπρόπυργο, είναι γεγονός. Το πιο σημαντικό όμως πέρα από την επένδυση των 70 εκατομμυρίων που θα κάνει η Trade, είναι ότι ο όμιλος Inter IKEA, δηλαδή η μητρική εταιρεία ΙΚΕΑ αποφάσισε να φέρει το hub της για την τροφοδοσία πολλών χωρών της Μεσογείου στην Ελλάδα. Κάτι που μάλλον πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγαλύτερος όμιλος επίπλων και προϊόντων do it yourself στον κόσμο, η ΙΚΕΑ διάλεξε τη χώρα μας για να διανέμει τα προϊόντα της σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιορδανία, το Ισραήλ και η Κύπρο. Στόχος είναι μελλοντικά να υποστηρίζει και άλλες χώρες, όπως η Αίγυπτος. Επί της ουσίας δηλαδή ο Φουρλής θα τροφοδοτείται για τα καταστήματα της ΙΚΕΑ στη χώρα μας μέσα από τη συγκεκριμένη αποθήκη, την οποία η Inter IKEA θα νοικιάζει από εκείνον και συγκεκριμένα από τη θυγατρική του Trade Estates.