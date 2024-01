Μια ομόφωνη απόφαση

Καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσω με ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια και έχουν αγωνία να μη χαθεί το εξάμηνο. Για να μη συμβεί αυτό έγινε χθες η σύναξη των πρυτάνεων. Ρώτησα να μάθω τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες και μου είπαν ότι, πέρα από την αντίθεση με την ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ, αν και δεν είναι δογματικά αντίθετοι καθώς θέτουν το θέμα της ενίσχυσης των δημοσίων πανεπιστημίων, υπήρξε καλό κλίμα. Όπως ξέρετε οι περισσότεροι αποφασίστηκε να γίνει on line εξεταστική για να μην χαθεί το εξάμηνο. «Ήταν μια ομόφωνη απόφαση» μου ανέφερε πρύτανης κεντρικού ΑΕΙ και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει φόβος για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. «Υπάρχει διαθέσιμη υποδομή και είναι μία από τις κατακτήσεις της περιόδου της πανδημίας» μου ανέφερε.

«Δεν θέλω εντάσεις»

Με αφορμή αυτό θέμα να πάω στο Μέγαρο Μαξίμου και μου είπαν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε να υπάρξει ηρεμία. «Δεν θέλω εντάσεις» φέρεται να είπε στους συνομιλητές του και γι’ αυτό και είχε επικοινωνία με τον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, προ ημερών και του ζήτησε να βρεθεί τρόπος να γίνει η εξεταστική και να μην χαθεί το εξάμηνο. Μετά ενεργοποιήθηκε ο υπουργός και σε συνεννόηση με τους πρυτάνεις θα γίνει η εξεταστική με τον τρόπο τελικά που έγινε εντός της πανδημίας.

Το πρόβλημα των μπλόκων

Και μπορεί η κυβέρνηση να ξεπεράσει το σκόπελο των καταλήψεων στα ΑΕΙ με αυτή τη φόρμουλα για να μην χαθεί το εξάμηνο, το άλλο πρόβλημα είναι πως θα αντιμετωπίσει τους αγρότες. Και όπως μου είπε κεντρικός υπουργός υπάρχει προβληματισμός γιατί δεν είναι μόνο αγρότες από το ΚΚΕ ή το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά. Στις εκλογές του περασμένου Μαΐου η ΝΔ είχε κερδίσει το 47,5% των ψήφων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ο ΣΥΡΙΖΑ το 13% και το ΠΑΣΟΚ το 13,4%, με βάση στοιχεία από τα exit polls. Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου η ΝΔ παρέμεινε πρώτο κόμμα στους αγρότες, στο 42,6%. Δεύτερο κόμμα παρέμεινε το ΠΑΣΟΚ με ελαφρώς αυξημένα ποσοστά (13,7%) και τρίτη δύναμη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με 13,4%. Πάνω από 11% ήταν τα ποσοστά της Ελληνική Λύσης ενώ οι Σπαρτιάτες κατέγραψαν 4,9%.

Ανοίγουν τα γήπεδα

Μεγάλη κινητοποίηση όμως υπάρχει και στην κυβέρνηση που είδε πολλούς ιδιοκτήτες ΠΑΕ απέναντί της, για το άνοιγμα των γηπέδων στις 12 Φεβρουαρίου. Το προσεχές Σαββατοκύριακο, όπου έχει και ντέρμπι ΠΑΟ – Ολυμπιακός, είναι το τελευταίο με κλειστές θύρες. Τι καινούργιο θα δούμε από τις 12 Φεβρουαρίου; Κάμερες που θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του γηπέδου και άλλα.

Με δόρυ τις αυξήσεις

Και επειδή λέμε για τα πολλά ανοικτά μέτωπα της κυβέρνησης, αναμένεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τις επόμενες ημέρες. Ήδη, χθες η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατέθεσε τροπολογία για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ήταν μια απόφαση που επισπεύσθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, αν και δεν έγινε για αυτό, αλλά για να αλλάξει το κλίμα.

Το παρών του Μεϊμαράκη

Κανονικά στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ θα είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, επικεφαλής της ευρωομάδας του κυβερνώντος κόμματος και αντιπρόεδρος του ΕΛΚ. Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ έβγαλε βιβλίο ουσιαστικά για να προμοτάρει και την υποψηφιότητα του εκ νέου και με αυτό κάνει μια αναδρομή στην πολιτική του διαδρομή από τα χρόνια της ΟΝΝΕΔ, έως και σήμερα που συμπληρώνει πέντε χρόνια από την εκλογή του στην Ευρωβουλή. Το βιβλίο έχει 229 σελίδες και ο Β. Μεϊμαράκης περιγράφει με κείμενα και φωτογραφίες την επί 30 χρόνια συνεχή κοινοβουλευτική του πορεία, ξεκινώντας από το 1971 που ως φοιτητής είχε ενεργό αντιδικακτατορική δράση, τα χρόνια της γαλάζιας νεολαίας της οποία υπήρξε ιδρυτικό μέλος, την «Κίνηση της Βόλβης», στην οποία πρωτοστάτησε , και έπειτα τους σταθμούς στην πολιτική του πορεία ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 1989 και έκτοτε ανελλιπώς έως το 2019, όποτε και εκλέγεται ευρωβουλευτής.

Και η Χριστοφιλοπούλου στην ευρωλίστα

Και επειδή σας ανέφερα τον Μεϊμαράκη να σημειώσω για μια ακόμη φορά πως πρέπει να με διαβάζετε διότι μαθαίνετε έγκαιρα και πολύ νωρίς ορισμένες κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα. Εδώ και καιρό σας είχα επισημάνει ότι η Εύη Χριστοφιλοπούλου, όχι απλά θα ενταχθεί στη ΝΔ, αλλά θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Ε, αυτό το είδαμε χθες που συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τον πρωθυπουργό διατηρεί εξάλλου φιλικές σχέσεις η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, από την περίοδο που ο Κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά και συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Και όπως έμαθα είχε κλειδώσει αυτό εδώ και πολλές εβδομάδες σε συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κεντροδεξιά θα κυβερνάει μέχρι το 2031

Μπορεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Τζουμάκας, να μην κατάφερε να πάρει την ηγεσία στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν, αλλά κανείς δεν μπορεί να του προσάψει ότι δεν έχει γνώμη και άποψη για τα πολιτικά τεκταινόμενα της χώρας. Σε πηγαδάκι εκτός βουλής έμαθα ότι έβαλε στοίχημα ότι η κεντροδεξιά θα κυβερνάει μέχρι το 2031 χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Οι βολές του πήραν ξώφαλτσα και τον Νίκο Κοτζιά.

Στην ΕΡΤ ο Μαρινάκης

Στον τελευταίο μίνι ανασχηματισμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε παράλληλα τα καθήκοντα του υφυπουργού στον πρωθυπουργό αλλά και τις αρμοδιότητες των κρατικών μέσων ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο Π. Μαρινάκης αναμένεται σήμερα να κάνει την πρώτη προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής με τη νέα αυτή ιδιότητά του, όπου και θα συμμετέχει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Ζούλα και τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο, Κατερίνα Κασκανιώτη. Μένει να διαφανεί ποιες είναι οι προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου για τα κρατικά μέσα, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά θέματα σε εκκρεμότητα. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη κύμα συνταξιοδοτήσεων αλλά και μεγάλος αριθμός συμβασιούχων σε διάφορες ειδικότητες. Τα στοιχήματα της μυθοπλασίας αλλά και του Εrtflix φαίνεται ότι έχουν κερδηθεί και ειδικά το τελευταίο επιφέρει σημαντικά έσοδα. Έχει ενδιαφέρον σίγουρα να δούμε ποιος θα είναι ο στρατηγικός προγραμματισμός της ΕΡΤ για τη νέα χρονιά.

Κάτι κινείται πάλι στο Κυπριακό

Δεν το βάζει κάτω ο ΟΗΕ -και οι Αμερικανοί, ας μην το ξεχνάμε- όσον αφορά την επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού. Για τον λόγο αυτό μαθαίνουμε ότι θα μας έρθει στις 6 Φεβρουαρίου η ειδική απεσταλμένη του Οργανισμού, Μαρία Ολγκίν Κουεγιάρ, προκειμένου να έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Νωρίτερα, θα έχει περάσει από τη Λευκωσία για να δει τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ. Ενδιαμέσως θα έχει πεταχτεί και μέχρι την Άγκυρα για επαφές με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Είναι περιττό να πούμε ότι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας καθώς εκτός των άλλων μαθαίνω ότι ο Κύπριος πρόεδρος θα παρουσιάσει και ένα πακέτο μέτρων για τους Τουρκοκύπριους του νησιού.

Στελέχη που έχουν παίξει ρόλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επανειλημμένα θέσει ως προτεραιότητα την ανανέωση του πολιτικού δυναμικού του κόμματος, λέγοντας ότι είναι πρωταρχικός του στόχος. Βέβαια από την άλλη βλέπουμε στελέχη που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο κατά το παρελθόν στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ να παρευρίσκονται σε κοπή πίτας νομαρχιακής επιτροπής. Το λέω αυτό γιατί είδα τον Χρήστο Βερελή στην κοπή πίτας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης που είχε κεντρικό ομιλητή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη.

Ποιοι καλοβλέπουν την εξαγορά των ζυμαρικών «Ήλιος»

Το ενδεχόμενο εξαγοράς της εταιρείας ζυμαρικών «Ήλιος» φαίνεται να καλοβλέπουν βορειοελλαδίτικες βιομηχανίες στον ίδιο κλάδο, όπως είναι η Eurimac. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο δείχνουν. Γιατί η οικογένεια Δάκου στην οποία ανήκουν στα ζυμαρικά «Ήλιος» μαθαίνω ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διατεθειμένη για κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά βέβαια οι βορειοελλαδίτες της Eurimac, έχουν πίσω τους έναν πολύ ισχυρό πολυεθνικό όμιλο την ιταλική Euricom, η οποία σε συνεργασία με τον επίσης μέτοχο της εταιρείας, Σταύρο Κωνσταντινίδη, έχουν ισχυρή ρευστότητα να στηρίξουν τις επενδυτικές προσπάθειες και τις κινήσεις της επιχείρησης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Πού το πάει η Αναπτυξιακή Τράπεζα;

Δραστικός θα είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, που αποτελεί βασικό κρατικό εργαλείο στήριξης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα. Ο Χάρης Λαμπρόπουλος είναι επικεφαλής της και μάλιστα, σε κοινή συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, ανέφερε ότι η ΕΑΤΕ διαθέτει δύναμη πυρός 2,1 δισ. ευρώ και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, ενώ έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος θεσμικός συνεπενδυτής και καταλύτης για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών venture capital και private equity. Πού το πάει όμως η Αναπτυξιακή Τράπεζα; Στόχος της όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Λαμπρόπουλος είναι να υπερδιπλασιάσει τα μεγέθη της στην επόμενη διετία – κάτι που σημαίνει και αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεων – αλλά και να προχωρήσει στην προσέλκυση διεθνών επενδυτικών σχημάτων που θα συμβάλλουν σε βάθος χρόνου στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας. Ο κεντρικός ρόλος της Αναπτυξιακής είναι να λειτουργεί ως εφαλτήριο για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση αντιμετωπίζοντας τις δυσλειτουργίες της αγοράς.

Στην Ελλάδα ο Δουζόγλου

Στη χώρα μας βρίσκεται τον τελευταίο καιρό ο Θεόδωρος Δουζόγλου, ο ομογενής επιχειρηματίας από τη Βενεζουέλα, ο οποίος έχει επενδύσει σε αρκετά πράγματα και κυρίως στον τομέα του real estate στην Ελλάδα. Η έναρξη της δραστηριότητάς του στη Βενεζουέλα έγινε από τη βιομηχανία των τροφίμων. Στη συνέχεια έβγαλε αρκετά ή μάλλον πολλά χρήματα με αποτέλεσμα να τα επενδύσει στην Ελλάδα. Η απαγωγή ενός από τα μέλη της οικογένειάς του στην Βενεζουέλα, τον οδήγησε όπως μαθαίνω στην απόφαση να επιστρέψει στην ασφάλεια της χώρας του. Σας θυμίζω ότι μία από τις πιο χαρακτηριστικές του επενδύσεις είναι το ιστορικό ξενοδοχείο Πεντελικόν, το οποίο μαζί με τον όμιλο Hilton θα γίνει Pentelikon by Curio Collection που είναι ένα από τα παγκόσμια brands της Hilton. Ο ίδιος πάντως προτιμά να μένει μακριά από τη δημοσιότητα και να μην εκτίθεται σε αυτήν, κάτι που έχει αποδείξει μέσα από τη δραστηριότητά του.

Ο Παπαθεοχάρης συνεχίζει να επενδύσει στη Γλυφάδα

Μαθαίνω ότι ο όμιλος Παπαθεοχάρη συνεχίζει να επενδύει. Καθώς σε συνδυασμό με ότι άλλο κατά καιρούς κάνει ή έχει κάνει, σκοπεύει να αναπτύξει και δραστηριότητα στη διαχείριση της παραλίας στα Αστέρια της Γλυφάδας, υλοποιώντας επενδύσεις. Σας θυμίζω ότι στα Αστέρα ο όμιλος Παπαθεοχάρη είχε την εταιρεία Ναυσικά Α.Ε. με τα καταστήματα όπως το Balux που βρίσκονταν εντός των Αστεριών. Στη συνέχεια η έκταση πέρασε στη Grivalia Hospitality από την ΕΤΑΔ, στην οποία ανήκει και δημιουργήθηκε το πολυτελέστατο ξενοδοχειακό συγκρότημα One & Only Aesthesis. Όμως ο όμιλος Παπαθεοχάρη που έχει το κατάστημα εστίασης Ark και συνορεύει με την επένδυση του One & Only, σκοπεύει να αξιοποιήσει μέρος της παραλίας των Αστεριών το προσεχές διάστημα.

Τα δάνεια του Κωτσόβολου και η προϋπόθεση μεταβίβασης στη ΔΕΗ

Περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να αποπληρώσει ο πρώην ιδιοκτήτης του Κωτσόβολου, Currys, στην αλυσίδα που της ανήκε και πούλησε στη ΔΕΗ πρόσφατα. Αυτό μάλιστα είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνει έως και τις 8 Απριλίου. Αυτή είναι η προθεσμία κατά την οποία λήγει η σύμβαση του εσωτερικού δανεισμού μεταξύ του Κωτσόβολου και της μητρικής της εταιρείας, Dixons Carphone, η οποία οφείλει το συγκεκριμένο ποσό και εν προκειμένου του ομίλου Currys στον οποίο υπάγεται η Dixons. Με βάση τα προβλεπόμενα πάντως από τη συμφωνία με τον όμιλο ΔΕΗ, η μεταβίβαση της Κωτσόβολος από τον όμιλο Curry’s πρόκειται να γίνει στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιά. Προϋπόθεση όμως αποτελεί και να έχει ολοκληρωθεί και ο όποιος δανεισμός ή εκκρεμότητα οφειλής μεταξύ του πρώην ιδιοκτήτη και του Κωτσόβολου.