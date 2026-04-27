Ο ημιτελικός της Handball Premier ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (27/4).

Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια και όποια νικήσει στο τρίτο, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, θα πάρει την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

16:30 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Αταλάντα Serie A

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:30 Novasports Start Κάδιθ – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Λεβάντε La Liga