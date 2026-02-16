Ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (16/2).

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων κλείνει την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ατρόμητο να θέλει τη νίκη για να πλησιάσει στο -2 από την 8άδα, ενώ ο Πανσερραϊκός είναι ουραγός με μόλις 8 βαθμούς και ετοιμάζεται για τη Super League 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

14:30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι τένις

17:40 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Ντόχα τένις

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι τένις

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άιζεναχ – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga χάντμπολ

20:10 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Ντόχα τένις

21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Μάλαγα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρίο ντε Τζανέιρο τένις

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μάκλσφιλντ – Μπρέντφορντ Emirates FA Cup

21:45 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Μορεϊρένσε Liga Portugal