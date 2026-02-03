Απόψε στη σειρά του ANT1, «Grand Hotel», η Αλίκη και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ και κάνουν το πρώτο βήμα να ξανακερδίζουν το έδαφος που χάθηκε μεταξύ τους. Ο Ρήγας ανυπομονεί να ξεκινήσει τη νέα του ζωή με την Κυβέλη, αλλά αυτή δεν φαίνεται να συμμερίζεται τη χαρά του.

Η σκέψη της είναι στα παιδιά της και το ξενοδοχείο, κάτι που πληγώνει τον Ρήγα και δημιουργεί επικίνδυνη ένταση λίγο πριν το τελικό βήμα. Ο Άρης επιστρέφει στο ξενοδοχείο, έχοντας βρει όσα στοιχεία χρειάζονται για να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή. Ο Νικόλας επιμένει στον Αστυνόμο ότι μάλλον σκότωσε την Ελένη. Η ερεύνα δεν φέρνει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παραδοχή του, αλλά η επιμονή του Νικόλα αναγκάζει τον αστυνόμο να τον κρατήσει στο τμήμα. Ο Χατζημήτρος, συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του και την αποκάλυψη του μυστικού του, βρίσκει παρηγοριά στη Μελίνα βάζοντας νέα θεμέλια στη σχέση τους.

Πέτρος, Άρης και Αλίκη έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία που θα κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου