Ο Φεβρουάριος είναι εδώ και, αν είστε σαν τους περισσότερους, οι βραδιές στον καναπέ φαίνονται πιο δελεαστικές από ποτέ. Ευτυχώς, το Netflix δεν μας αφήνει να βαρεθούμε: αυτόν τον μήνα φέρνει νέες σειρές, αγαπημένες ταινίες που επιστρέφουν και μερικές εκπλήξεις που σίγουρα αξίζει να δείτε.

Από τη νέα σειρά της Lisa McGee, δημιουργού του Derry Girls, μέχρι φρέσκες εξελίξεις στο σύμπαν του Bridgerton, ένα ντοκιμαντέρ που μετατρέπει το σκάκι σε θρίλερ και μια απροσδόκητα περίεργη animated σειρά με πρωταγωνιστή τον Adam Scott, ο Φεβρουάριος δεν είναι απλώς μήνας αναμονής. Είναι μήνας binge-watching.

Η Βασίλισσα του Σκακιού- 6 Φεβρουαρίου

Αυτό το ντοκιμαντέρ αφηγείται την εντυπωσιακή πορεία της Judit Polgár, η οποία στα 12 της έγινε η καλύτερη παίκτρια σκακιού στον κόσμο και τρία χρόνια μετά Grandmaster. Η ιστορία της είναι γεμάτη αντιθέσεις: ένας αυταρχικός πατέρας, ο τρομερός Garry Kasparov και ένα πατριαρχικό περιβάλλον που δεν ήθελε γυναίκες πρωταθλήτριες. Αν νομίζατε ότι το σκάκι δεν έχει δράμα, ξανασκεφτείτε το.

Πώς να φτάσεις στον παράδεισο από το Μπέλφαστ- 12 Φεβρουαρίου

Στις 12 Φεβρουαρίου έρχεται η νέα σειρά της Lisa McGee, Πώς να φτάσεις στον παράδεισο από το Μπέλφαστ. Τρεις παλιοί φίλοι ξανασυναντιούνται για την κηδεία ενός τέταρτου και μπλέκονται σε ένα μυστήριο δολοφονίας με χιούμορ, περίεργα τατουάζ και ύποπτους τύπους. Με αυτή τη σειρά η McGee απέδειξε ότι το επόμενο έργο της είναι εξίσου καλό με το Derry Girls.

Being Gordon Ramsay- 18 Φεβρουαρίου

Το Being Gordon Ramsay φέρνει τον διάσημο σεφ από τα παρασκήνια. Παρακολουθούμε την εκκίνηση ενός νέου εστιατορίου στον ουρανοξύστη 22 Bishopsgate, μαζί με την παγκόσμια αυτοκρατορία του, τη σύζυγο και τα έξι (!) παιδιά του. Για τους fans του ή για όσους αγαπούν να τον μισούν, σύμφωνα με το GQ πρόκειται για μια συναρπαστική εμπειρία.

The Night Agent- 19 Φεβρουαρίου

Η τρίτη σεζόν του The Night Agent συνεχίζει να αγχώνει και να συναρπάζει με τον Gabriel Basso στο ρόλο ενός πράκτορα του FBI που πρέπει να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι κακοί -και αν βρίσκονται στον Λευκό Οίκο.

Strip Law- 20 Φεβρουαρίου

Στο Strip Law δανείζει τη φωνή του ο Adam Scott σε μια σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες: ένας δικηγόρος συνεργάζεται με έναν μάγο για να δώσει ζωή στις πιο αλλόκοτες υποθέσεις του Λας Βέγκας. Σαφώς περίεργο, αλλά άκρως διασκεδαστικό.

Bridgerton – 26 Φεβρουαρίου

Στις 26 Φεβρουαρίου, το Bridgerton επιστρέφει με το δεύτερο μέρος της 4ης σεζόν: ρομαντικές ίντριγκες, γάμοι και όλα όσα αγαπήσαμε στην περίτεχνη σκανδιναβική αισθητική της Regency.

Drive to Survive- 27 Φεβρουαρίου

Η σειρά που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τη Φόρμουλα 1 συνδυάζει πίστα, δράμα και τα παρασκήνια της αγωνιστικής ζωής σε ένα καταιγιστικό binge.