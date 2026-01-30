Η είδηση της φυλάκισης του Πέτρου σε σχέση με την υπόθεση του Υάκινθου σοκάρει τους πάντες στο χωριό. Η Άρτεμις προσπαθεί να τον στηρίξει όσο μπορεί, ενώ αντίθετα το χωριό διχάζεται ως προς το αν ο Πέτρος τελικά ξέρει κάτι παραπάνω και δεν μιλάει. Ενώ όλα φαίνεται να οδηγούν στην αθώωσή του, η ανακάλυψη ενός πτώματος ανατρέπει τα σχέδια όλων!

Οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 2 έως και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:00 αναμένονται καταιγιστικές.

Eπεισόδιο 67 – Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 , ώρα 23:00: Η είδηση της φυλάκισης του Πέτρου σε σχέση με την υπόθεση του Υάκινθου σοκάρει τους πάντες στο χωριό. Η Άρτεμις, που ξέρει την αλήθεια, προσπαθεί να τον στηρίξει όσο μπορεί, ενώ αντίθετα το χωριό διχάζεται ως προς το αν ο Πέτρος τελικά ξέρει κάτι παραπάνω και δεν μιλάει. Η Ανθούλα ομολογεί στη Στράτο ότι γνωρίζει πως ο Χρυσόδημος είναι ο πατέρας της, αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Για να ξεχαστεί, ψάχνει μαζί με τον Δημήτρη αποδείξεις έτσι ώστε να αθωωθεί ο Πέτρος. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, η πολυαναμενόμενη εκπομπής της Μαίρης και της Μίνας κάνει πρεμιέρα.

Eπεισόδιο 68 – Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00: Ο Μιχαήλ ανακοινώνει στην Ιρίνα την παραίτησή του. Η Ιρίνα συνειδητοποιεί τα αισθήματά της για εκείνον, γεγονός που πυροδοτεί σύγκρουση με τη Σοφία. Παράλληλα, ξεκινάει κόντρα μεταξύ των δύο εκπομπών, με το «Πιεσόμετρο» να έχει ως καλεσμένο τον Πάκη. Η Άρτεμις και ο Δημήτρης ενώνουν τις δυνάμεις τους με το χωριό και παίρνουν μέρος στην εκπομπή. Ενώ όλα φαίνεται να οδηγούν στην αθώωση του Πέτρου, η ανακάλυψη ενός πτώματος ανατρέπει τα σχέδια όλων. Η Άρτεμις προσπαθεί με νύχια και με δόντια να βρει μία λύση και τελικά ζητά βοήθεια από την Ε.Υ.Π., η οποία της ζητά ένα σκληρό αντάλλαγμα.

Eπεισόδιο 69 – Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00: Οι Νεοχωρίτες επισκέπτονται τον Πέτρο στο κρατητήριο, ενώ η Σίσσυ ετοιμάζει ένα podcast για να αποδείξει την αθωότητά του. Η Άρτεμις βρίσκεται σε αδιέξοδο, όμως η Βάνα δίνει τη λύση στο θέμα του Πέτρου. Η κόντρα μεταξύ των δύο εκπομπών κλιμακώνεται και οδηγεί σε μια κλοπή. Η Στράτος προσπαθεί να πει στον Χρυσόδημο ότι η Ανθούλα είναι κόρη του, αλλά κάτι αναπάντεχο τη σταματά. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης εκμυστηρεύεται στην Ανθούλα ένα μεγάλο μυστικό του. Τέλος, η Σοφία αποφασίζει να βοηθήσει τον Μιχαήλ να κερδίσει την Ιρίνα. Ενώ Ιρίνα και Μιχαήλ απολαμβάνουν ένα ρομαντικό ραντεβού, μια αναπάντεχη άφιξη αλλάζει τα πάντα.

Eπεισόδιο 70 – Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00: Η Ιρίνα και ο Ιβάν κάνουν ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο Πέτρος αποφυλακίζεται, αλλά η Άρτεμις προβληματίζεται σχετικά με το πτώμα που τελικά ανήκει στον μπράβο που είχαν αιχμάλωτο. Η άφιξη του Ιβάν οδηγεί σε μια φορτισμένη συζήτηση με τον Δημήτρη για τη μητέρα του, ενώ ο Ιβάν μιλάει και στην Άρτεμη για τον μεγάλο κίνδυνο που πλησιάζει. Μια αιφνίδια επίσκεψη από το παρελθόν της Ελένης, ταράσσει την ηρεμία. Η Στράτος νιώθει ενοχές που φίλησε τον Χρυσόδημο και δεν ξέρει τι να κάνει. Τέλος, η κόντρα ανάμεσα στα τηλεοπτικά ζευγάρια έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι χωριανοί ζητάνε τη βοήθεια της Σίσσυς.

Η ιστορία

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει.

Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια.

Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνιση του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.