Το επόμενο τηλεοπτικό βήμα του Ρένου Χαραλαμπίδη έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης (29/01) όμως σε άλλο πόστο από αυτά που έχει συνηθίσει τους θαυμαστές του. Ο ηθοποιός θα βρίσκεται μεν μπροστά από τις κάρες αλλά αυτή τη φορά θα αναλάβει χρέη παρουσιαστή.

Η νέα εκπομπή την οποία θα παρουσιάσει ο Ρένος Χαραλαμπίδης, θα λέγεται «Με τον Ρένο» και θα προβληθεί μέσα από την συχνότητα του One Channel ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κάνει πρεμιέρα.

Στον επίσημο λογαριασμό του σταθμού στο Instagram, το One Channel καλωσόρισε το νέο έτος αλλά και τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Όπως αναφέρεται θα είναι μια εκπομπή ουσιαστικού διαλόγου, όπου ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα συναντά πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και της πολιτικής, ανοίγοντας συζητήσεις με βάθος, χιούμορ, ευαισθησία και προσωπικό τόνο.

Η ανακοίνωση του One Channel

Με το ιδιαίτερο ύφος και τη ματιά του, ο Ρένος Χαραλαμπίδης προσεγγίζει τους καλεσμένους του όχι ως «παρουσιαστής», αλλά ως συνομιλητής, δημιουργώντας έναν χώρο ελεύθερης σκέψης και αυθεντικής συζήτησης.

Το One που ξεπερνά καθημερινά 420.000 τηλεθεατές συνεχίζει να επενδύει σε περιεχόμενο με ουσία και πρόσωπα με άποψη και η νέα αυτή συνεργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς.

