Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποτελεί σταθερή αξία για το Star Channel αφού ο «Τροχός της Τύχης», το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει τα τελευταία 12 χρόνια είναι μια αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού. Ο σταθμός τώρα ετοιμάζεται για το νέο μεγάλο του στοίχημα το οποίο θα έχει στο τιμόνι τον έμπειρο «παιχνιδά», όπως του αρέσει να αυτοαποκαλείται.

Το καινούργιο project του Star Channel ονομάζεται «Club 1%» και πρόκειται για ένα ακόμα τηλεπαιχνίδι και ο ενθουσιασμός του Πέτρου Πολυχρονίδη είναι μεγάλος.

«Ένα χρόνο ετοιμάζεται η εκπομπή αυτό, είναι και το format που θέλει προετοιμασία. Καταλαβαίνετε την ποιότητα. Το κανάλι όταν χρειάστηκε να με ανταμείψει για τις υπηρεσίες μου το έκανε και το έκανε με αγάπη και επειδή με ξέρει πάρα πολύ καλά μετά από τόσα χρόνια το κάνει μόνο με project που ξέρει ότι θα δεχθώ και ξέρει ότι τα αγαπώ. Είμαι παιχνιδάς, είμαι ταξιδιώτης. Είμαι τέτοιος άνθρωπος γιατί εκεί μπορώ και αποδίδω καλύτερα και περνάω και καλύτερα τη δουλειά προς τον τηλεθεατή. Τα τηλεπαιχνίδια αποτελούν μια όαση θετικών συναισθημάτων μέσα σε μια δυσάρεστη ειδησεογραφία οπότε όλα τα παιχνίδια είναι άχαστα και χαίρομαι και για τον Τροχό που πάει για 13 χρονιά» ανέφερε ο Πέτρος Πολυχρονίδης σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Πρωινού» το πρωί της Δευτέρας (26/01).

Club 1%: Οι λεπτομέρειες για το τηλεπαιχνίδι

Μια φορά την εβδομάδα θα βγαίνει στον τηλεοπτικό αέρα του Star Channel το «Club 1%» ενώ οι τηλεθεατές θα αντικρύσουν ένα πλατό υπερπαραγωγή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μαρίνου Βυθούλκα το νέο τηλεπαιχνίδι θα παίζει μια φορά την εβδομάδα, ή Παρασκευή ή Σάββατο στην prime time ζώνη του σταθμού. Τα γυρίσματα ξεκινούν στις 2 Φεβρουαρίου με προοπτική να βγει στον «αέρα» μετά το Πάσχα ενώ ο Πέτρος Πολυχρονίδης και 100 παίκτες πρόκειται να μπουν σε ένα πλατό υπερπαραγωγή.