Τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Βόλος και Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (24/1).

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στη δράση για το ελληνικό πρωτάθλημα με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν ενώ οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Τσάρλτον EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οσασούνα La Liga

15:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Νίκη Βόλου Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τορίνο Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Άρης Betsson Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Μάιντς – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Τότεναμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χαλ – Σουόνσι EFL Championship 2025-26

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Εσπανιόλ La Liga

17:30 Novasports Extra 2 Άγιαξ – Φόλενταμ Eredivisie

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φιορεντίνα – Κάλιαρι Serie A

19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΑΕΚ Stoiximan Super League

19:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπιλμπάο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Νέομ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέογκαν – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρούκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Μπρέντα Eredivisie

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Βοστόνη

21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2025