Ο ημιτελικός της Εθνικής ομάδας πόλο με την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (23/1).

Η Ελλάδα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στη φετινή διοργάνωση και θέλει τη νίκη για να προκριθεί στον τελικό και παράλληλα να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το μεγάλο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2 HD Ντάρμσταντ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

19:45 Novasports 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 6 HD Μάλαγα – Μπούργκος Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3 HD Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 5 HD Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πίζα Serie A

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Γουέστ Μπρομ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Άβες Liga Portugal