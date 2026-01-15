Ο Gio Kay ήρθε αντιμέτωπος με άγριες καιρικές συνθήκες στο «Survivor» και φάνηκε εμφανώς ξαφνιασμένος με όσα συνέβησαν στην παραλία του ριάλιτι επιβίωσης.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, οι Αθηναίοι πετάχτηκαν από τον ύπνο τους όταν η δυνατή βροχή άρχισε να χτυπά την καλύβα, με το νερό να περνά στο εσωτερικό και να φέρνει αναστάτωση.

Μιλώντας για όσα έζησε, ο Gio Kay στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Χθες το βράδυ δεν θυμάμαι τι έγινε, ξύπνησα, είδα μία φωτιά και λέω τι ωραία είμαστε εδώ, κλείνω τα μάτια μου, τα ανοίγω και λέω “της π…ς γίνεται”. Όλοι έτρεχαν, φώναζαν, χαμός. Πιάνω τα ρούχα μου και ήταν μούσκεμα όλα. Δεν ήξερα πού βρίσκομαι και τι γίνεται. Το επόμενο που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στην παραλία με το σορτσάκι πάνω στη φάτσα μου και μετά ξύπνησα πάλι στη φωτιά, αλλά δεν είμαι καλά».

Σημειώνεται ότι ο Gio Kay έχει εξελιχθεί, μέχρι στιγμής, στον πιο viral παίκτη του «Survivor».