Ο αγώνας Παρί – Παναθηναϊκός για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (11/11).

Οι «πράσινοι», οι οποίοι έχουν πολλά και σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, βρίσκονται στο 5-4 μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές και οι Γάλλοι στο 4-5, με την αναμέτρησή τους, η οποία θα αρχίσει στις 22:00, να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός Euroleague

22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League