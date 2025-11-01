Για μια ακόμα φορά στη σκηνή του The Voice θέλησε να δοκιμαστεί ο Σταύρος, όπως ο ίδιος υπενθύμισε στο τηλεοπτικό κοινό το βράδυ του Σαββάτου που ήρθε και το νέο επεισόδιο στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Κι αυτό μιας και ο 35χρονος από την Εύβοια είχε βρεθεί ξανά στο μουσικό τάλεντ σόου πριν από λίγα χρόνια, αν και αρκετά διαφορετικός.

Ειδικότερα, λίγο πριν “γυρίσει” και τους τέσσερις coaches, ο Σταύρος εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα του The Voice πως “σε όσους θυμίζω κάτι, συμμετείχα ξανά στο παιχνίδι το 2020 και είχα φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Η αλήθεια είναι ότι κουβαλούσα πάνω μου τότε συν 50 κιλά, τα οποία δεν ήταν απλά σωματικά κιλά αλλά ήταν και ψυχικά κιλά. Ήταν κάποια βαρίδια που έπρεπε να πετάξω από πάνω μου”.

“Αποφάσισα να κάνω μια επανεκκίνηση συνολικό. Αφορμή στάθηκαν κάποια σχόλια που διάβασα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως για κάποιους είναι λάθος το ότι κάθισα να ασχοληθώ μ’ αυτά τα σχόλια αλλά για μένα, εκείνη την ώρα, αυτό κάπως λειτούργησε. Γιατί συνειδητοποίησα ότι, ενώ εγώ όντως είχα τραγουδήσει πολύ καλά, υπήρξε μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που ασχολιόταν με το πως είναι τα δόντια μου και τα μαλλιά μου”.

“Οπότε έφτιαξα τα δόντια μου και έβαλα μαλλιά. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πράγματα που θα βρουν να σχολιάσουν αλλά είμαι πάρα πολύ εντάξει μ’ αυτό πλέον. Οπότε ελεύθερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε”.

“Ένας από τους ανθρώπους που με βοήθησε πάρα πολύ να ανοίξω τα φτερά μου είναι ο σύντροφος μου, ο οποίος με στηρίζει έμπρακτα και δεν με κρίνει. Με την έννοια ότι θα πει την γνώμη του, θα ασκήσει την κριτική του, αλλά θα το κάνει καλοπροαίρετα. Αυτό ζητάμε οι άνθρωποι, γενικότερα. Αγάπη και καλοπροαίρετη κριτική” πρόσθεσε ακόμα ο διαγωνιζόμενος του The Voice προτού ανέβει, για μια ακόμα φορά, στη σκηνή με μοναδικό στόχο να πείσει τους τέσσερις coaches.