Τον τρόπο με τον οποίο και μίλησε ο Χάρης στους coaches του The Voice, το βράδυ της Κυριακής που προβλήθηκε το νέο επεισόδιο στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, μάλλον δεν είδε με καλό μάτι… εκ πρώτης ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γι’ αυτό και λίγα λεπτά μετά την ερμηνεία του διαγωνιζόμενου στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σόου, ο λαϊκός ερμηνευτής έμελλε να τον “παγώσει” στιγμιαία με την ατάκα του!

“Σαν πολιτικός μιλάς” παρατήρησε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, απευθυνόμενος στον διαγωνιζόμενο του The Voice, για να ακολουθήσει μια “βροχή” από εύλογες ερωτήσεις.

“Θες να γίνεις γνωστός, παιδί μου; Θες να κάνεις τραγούδια; Θες να κάνεις καριέρα; Θες να γίνεις τραγουδιστής; Θες να γίνεις ερμηνευτής; Θες να σε αγαπάει ο κόσμος, να δώσεις την ψυχή σου πάνω στα κομμάτια και να εξελιχθείς;” ρώτησε, σε αυστηρό τόνο, ο coach του μουσικού τάλεντ σόου.

Μη έχοντας και περιθώριο, ομολογουμένως, ο Χάρης διευκρίνισε τότε πως “θέλω θέλω πολύ να δουλέψω για να πετύχω το όνειρο μου. Αυτό είναι το βασικό για μένα”.

“Εμένα δεν με ενόχλησε αυτό που θεωρήθηκε πολιτικός λόγος από εσάς. Είδα μια ευγένεια στον τρόπο σας και στην εκφορά του λόγου” επισήμανε, με τη σειρά του, ο Πάνος Μουζουράκης στον νεαρό διαγωνιζόμενο του The Voice το βράδυ της Κυριακής