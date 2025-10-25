Την δική της τύχη στη σκηνή του The Voice ήρθε να διεκδικήσει η Πόπη, όπως παρακολουθήσαμε το βράδυ του Σαββάτου στο νέο επεισόδιο που ήρθε μέσω του προγράμματος του ΣΚΑΪ στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Προτού επιχειρήσει όμως να “γυρίσει” τους coaches, η γοητευτική 43χρονη από την Κρήτη κλήθηκε να μοιραστεί την δική της προσωπική ιστορία με το τηλεοπτικό κοινό καθώς και το πρόβλημα που λίγο έλειψε να της σταματήσει εντελώς το όνειρο.

Ειδικότερα, η Πόπη εκμυστηρεύτηκε αρχικά στην κάμερα του The Voice πως “μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν ανακάλυψα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη φωνή μου. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω όπως πριν, κοβόμουν στις ψηλές, μέχρι που είπα ότι πρέπει να πάω σε μια γιατρό. Πήγα, κάναμε εξετάσεις και είχα μια πάχυνση φωνητικών χορδών η οποία έπρεπε να χειρουργηθεί”.

“Έχω έναν γιο που είναι 18 ετών και όταν σκεφτόμουν για το χειρουργείο, το τι θα κάνω, είχα πολύ άγχος για το εάν θα με ακούσει ξανά να μιλάω και να τραγουδάω. Πως θα μπορούσα δηλαδή να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις του παιδιού μου αργότερα”.

“Μπήκα στο χειρουργείο με μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει μετά η φωνή μου, αν θα μπορώ ξανά να τραγουδήσω και ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με επηρέασε πάρα πολύ και το μετά, που έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσω να μιλάω και να γίνει η αποθεραπεία σωστά με λογοθεραπείες και φωνητική. Μέχρι που τελικά πήγαν όλα καλά” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η διαγωνιζόμενη του The Voice στο νέο επεισόδιο που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.