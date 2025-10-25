Με την πιο μέταλ διάθεση επέλεξε να βρεθεί ο 17χρονος Αλέξανδρος στη σκηνή του The Voice, το βράδυ του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, μάλιστα, κατόρθωσε να κάνει και τους τέσσερις coaches του μουσικού τάλεντ σόου να γυρίσουν τις καρέκλες τους προκειμένου να τον διεκδικήσουν στην ομάδα τους. Βέβαια, ο Αλέξανδρος κάθε άλλο παρά εύκολη έδειχνε να βρίσκει την επιλογή για τη συνέχεια του ταξιδιού στην επόμενη φάση του The Voice.

Μάλιστα, λίγο πριν ανακοινώσει την τελική του απόφαση, ο παίκτης του The Voice έμελλε να… “παγώσει” τον Γιώργο Μαζωνάκη με την χιουμοριστική του ατάκα. Αν και βέβαια, για την ορθή ιστορία του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ, ο ίδιος ο λαϊκός τραγουδιστής είχε κάνει λόγο στον δημοφιλή συνάδελφο του λίγα λεπτά νωρίτερα στο ίδιο επεισόδιο.

“Τώρα, πρέπει να επιλέξω με ποιον θα πάω. Εσείς μοιάζετε με τον τραγουδιστή των Rammstein και αυτό με προσελκύει, με προσελκύει” σημείωσε χαρακτηριστικά ο 17χρονος Αλέξανδρος.

Εύλογα, δε, τόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης όσο και τα υπόλοιπα μέλη του The Voice ξέσπασαν σε γέλια ενώ εν τέλει ο διαγωνιζόμενος επέλεξε να συνεχίσει με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα ο οποίος όπως παρατήρησε εύστοχα ο 17χρονος ακούει και progressive metal.