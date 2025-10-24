Ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να βρίσκεται στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα.
Η προσπάθειά του θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 στις 13:12.
Επίσης, στο σημερινό μενού υπάρχουν και τα παιχνίδια Ολυμπιακού και ΠΑΟ στην Euroleague.
Οι μεταδόσεις της ημέρας:
- 08:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
- 08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
- 08:30 Novasports 6HD WTA 500 Τόκιο
- 09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
- 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
- 12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
- 13:00 ΕΡΤ2 Σπορ Τελικός Κρίκων Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής – Πετρούνιας
- 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
- 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League
- 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών
- 19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
- 20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague
- 21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague
- 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
- 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
- 21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague
- 21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
- 21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
- 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
- 21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A
- 22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League
- 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
- 22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal