Ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να βρίσκεται στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα.

Η προσπάθειά του θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 στις 13:12.

Επίσης, στο σημερινό μενού υπάρχουν και τα παιχνίδια Ολυμπιακού και ΠΑΟ στην Euroleague.

Οι μεταδόσεις της ημέρας:

  • 08:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
  • 08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
  • 08:30 Novasports 6HD WTA 500 Τόκιο
  • 09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
  • 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)
  • 12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
  • 13:00 ΕΡΤ2 Σπορ Τελικός Κρίκων Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής – Πετρούνιας
  • 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
  • 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
  • 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
  • 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
  • 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
  • 18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών
  • 19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
  • 20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague
  • 21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague
  • 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
  • 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
  • 21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
  • 21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague
  • 21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
  • 21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
  • 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
  • 21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague
  • 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A
  • 22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League
  • 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
  • 22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal