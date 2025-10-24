Ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να βρίσκεται στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα.

Η προσπάθειά του θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 στις 13:12.

Επίσης, στο σημερινό μενού υπάρχουν και τα παιχνίδια Ολυμπιακού και ΠΑΟ στην Euroleague.

Οι μεταδόσεις της ημέρας: