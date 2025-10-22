Διπλό επεισόδιο απόψε στις 21:00 για την αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1, «Grand Hotel».

Ο Ρήγας είναι οπλισμένος και αποφασισμένος να μην μάθει κανείς το παρελθόν του:

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο:

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου – Επεισόδια 20 & 21

Η Αλίκη, με τη βοήθεια της Φρίντας, ανοίγει τη θυρίδα του Άρη για να μάθουν αν τους κρύβει κάτι. Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη και ένα όνομα στην ατζέντα του δημιουργεί νέα ερωτήματα που οδηγούν αναπάντεχα στην υπόθεση του Αλέξανδρου σχετικά με τον θάνατο της Βασιλικής Ασλάνογλου. Η Θεοδώρα πέφτει στην παγίδα του Άρη και του αποκαλύπτει στοιχεία από το κρυφό παρελθόν του Ρήγα. Μία γυναίκα, η Λυδία από τα Κατεβατά, μπορεί να είναι το κλειδί που θα δώσει απαντήσεις για την απαγωγή της Αλίκης και θα την ελευθερώσει από τα δεσμά του γάμου της με τον Ρήγα. Οι Γαζήδες οργανώνουν μια δεξίωση για να «ζωντανέψουν» τη φήμη του ξενοδοχείου, αλλά ο δημοσιογράφος Φιλιππόπουλος ξαναχτυπά…!

Ένας πυροβολισμός αναστατώνει για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο. Ο Ιεζεκιήλ, αιμόφυρτος, ψάχνει να κρυφτεί στους διαδρόμους του Grand Hotel, όταν βρίσκει τυχαία την Φρίντα και την παίρνει όμηρο. Ο Άρης και η Αλίκη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τους βρουν, ενώ ο Ρήγας καταφέρνει πρώτος να τους εντοπίσει και ορμάει τρελαμένος να σκοτώσει τον Ιεζεκιήλ, χωρίς να τον ενδιαφέρει η ζωή της Φρίντας που κινδυνεύει στα χέρια του. Ένα σχέδιο της Αλίκης θα φέρει και τον Νικόλα απέναντι στον αδίστακτο εισβολέα του ξενοδοχείου… Η επικίνδυνη αποστολή θα καταλήξει σε μια ακόμη δολοφονία, αλλά και σε ένα σημείωμα-μήνυμα γεμάτο αινίγματα…

Πρωταγωνιστούν:

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου