Τη σημασία που έχει να είσαι καλά με τον εαυτό σου θέλησε να τονίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νέο επεισόδιο του The Voice που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ένα σχόλιο καρδιάς έκανε ο γνωστός τραγουδιστής, το οποίο και έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ακούσια του νοσηλεία στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου. «Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις και τη δική σου πραγματικότητα αλλά και των άλλων.

Τότε, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωμάκης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου, με τον εαυτό σου. Να μιλήσεις, να δεις εκεί τι έχει» και στη συνέχεια τόνισε χαρακτηριστικά πως «αν σου πω τι έχω περάσει εγώ θέλουμε 100 επεισόδια. Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν».